«On a besoin d’un renfort de qualité»

Accosté lors de son installation officielle, le nouveau directeur sportif du MO Béjaïa, Rachid Malek, parle dans cet entretien de sa nouvelle fonction et de ses objectifs avec le club.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez été installé officiellement aujourd’hui en qualité de directeur sportif. Un commentaire ?

Rachid Malek : Je suis très honoré de travailler avec un grand club aussi populaire en Algérie. À l’occasion, je remercie l’assistance et le conseil d’administration, à leur tête M. Boudiab, pour la confiance placée en moi. Le MOB est un club que j’ai défendu à plusieurs occasions quand j’étais consultant à la télé, c’est une équipe très sympathique sans oublier le public. Je dois féliciter le MOB et ses dirigeants pour cette accession méritée. Avec l’aide de tout le monde, on va essayer de transcender ce club pour se maintenir et aspirer à des objectifs du large public qui attend beaucoup de nous. Inchallah on sera à la hauteur de cette tâche et mettre des mécanismes qui peuvent aider le club à obtenir des résultats aussi satisfaisants en ligue 1 qu’en ligue 2. Certes, la mission ne sera pas facile, mais le MOB a ses hommes pour se maintenir et je suis convaincu que les erreurs du passé seront une expérience pour essayer d’être à la hauteur des attentes de tout un chacun.

Quelles sont vos priorités concernant le recrutement des joueurs et le nouveau staff technique ?

Le travail a déjà commencé concernant le renforcement du club. On a une équipe qui vient d’accéder et sur laquelle on doit faire une lecture et un état des lieux en collaboration, bien sûr, avec d’autres personnes qui connaissent mieux que moi la maison. Je remercie Mustapha Rezki avec qui j’ai eu une discussion car c’est lui qui avait entamé le gros travail dans le recrutement et la préparation de la saison passée. Il m’a donné certaines idées sur le groupe. Avant toute chose, on va installer, dans les prochaines heures, la commission de recrutement pour travailler d’une manière juste et équitable, même sans la présence de l’entraîneur qui sera installé incessamment. On va essayer de recruter dans les trois compartiments pour être en diapason avec l’objectif tracé, à savoir le maintien. Le MOB doit avoir une certaine stabilité qui commence par l’ossature de cette équipe, tout en essayant de ramener une certaine expérience, car la Ligue 1 nécessite un renforcement de qualité et de l’expérience pour ramener ce plus qui permettra de maintenir le club dans cette division.



Le poste de directeur sportif est nouveau dans l’organigramme du club. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur votre fonction ?

Le directeur sportif et le manager général ont la même fonction. Le directeur sportif a tendance à accompagner le staff technique avec une liberté totale dans l’exploitation du groupe, sans pour autant s’immiscer dans les choix de l’entraîneur. Il y aura des réunions techniques où on doit mettre en place des réflexions et proposer certaines idées que ce soit sur le plan technique ou tactique, et ce, en réglant les problèmes conjoncturels ou quotidiens et tout en restant dans le domaine d’accompagnement. Le directeur sportif est là pour mettre en place un projet dans le club car on ne doit pas penser seulement aux seniors mais on doit aussi suivre les petites catégories.

Quelles sont les grandes lignes de ce projet ?

Premièrement, la valorisation de l’équipe première pour se maintenir est c’est une chose primordiale tout en travaillant à long terme et de préparer l’avenir du club, de bien le structurer avec une meilleure organisation possible. On doit essayer de mettre des mécanismes au sein du club, surtout au niveau des jeunes. Il faut surtout valoriser les catégories réserve et les U19 car dans le futur proche, le club doit se pencher sur cette relève qu’on doit préparer dès maintenant.

Propos recueillis par Z. H.

