Vers l’ouverture du capital de la SSPA ?

Décidément, les jours passent et se ressemblent pour la JSM Béjaïa. Devant l’absence d’alternative pouvant mettre fin à la grave crise qui la mine de l’intérieur après, notamment, le retrait de l’ensemble des actionnaires composant la société sportive par actions (SSPA), depuis jeudi dernier et le refus du président du CSA, Belkacem Houassi, de prendre le relais. Ce dernier qui a tout fait pour convaincre les actionnaires en question de rester le temps de redémarrer au moins la machine pendant cette période d’intersaison, a été confronté à un refus catégorique de leur part, pendant que lui a déclaré ne pas pouvoir assumer seul la responsabilité d’une société déficitaire. Dans cet ordre d’idées, le numéro 2 du club phare de la Soummam a promis qu’il débattrait de ce sujet avec les membres de la structure qu’il préside lors de l’AG qui se tiendra les jours qui viennent. Autrement dit, M. Houassi, qui sait mieux que quiconque que la SSPA est rongée de dettes, dont principalement les arriérés des salaires des joueurs, ne pouvait accepter une telle offre. Mieux, il invite d’ores et déjà les membres du CSA à rejeter l’idée de la cession des parts de la société au profit du club amateur. Ainsi, il compte peser de tout son poids, lors de la prochaine AG du CSA, pour convaincre ses membres de réfuter cette idée. Des proches du club se démènent, ces jours-ci, dans tous les sens pour convaincre à leur tour du bien-fondé de leur démarche consistant en la nécessité de procéder urgemment à l’ouverture du capital de ladite SSPA pour défricher le terrain à d’éventuels repreneurs. En attendant, c’est le règne du statu «KO» à la JSMB. Les prochains jours n’augurent aussi rien de bon qui puisse réconforter et les supporters et même les joueurs qui s’impatient déjà pour leur dû en s’inquiétant aussi pour leur avenir.

B. Ouari