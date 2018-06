Les Verts dès aujourd’hui à Lisbonne

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Les Verts s’envoleront, cet après-midi, à bord d’un vol spécial à destination de Lisbonne, en vue du match amical qui les opposera, jeudi prochain, au Portugal.

Après deux journées de repos accordées aux joueurs au lendemain de l’humiliante défaite (3 - 2) en amical face au Cap-Vert au stade du 5 juillet à Alger, la sélection nationale de football a repris, dimanche soir, les entraînements dans une ambiance que l’on peut qualifier de morose. Les joueurs, qui ont donc eu quartier libre pendant 48 heures pour oublier un tant soit peu leur sortie ratée contre le Cap Vert, ont donc à nouveau retrouvé le centre de Sidi Moussa pour la poursuite de leur stage en vue de la deuxième manche amicale prévue jeudi soir à Lisbonne face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Pour cette reprise, Rabah Madjer a prévu une séance d'entrainement en soirée, après la rupture du jeûne. A 22h00, le sélectionneur national et ses assistants ont convié les joueurs à un briefing au château, selon un communiqué de la FAF. Les éléments de la sélection nationale sont revenus sur le match Algérie - Cap Vert (2 -3) avant que ne leur soit remis le programme de la préparation allant jusqu’au match du Portugal. La séance de reprise a débuté à 22h30 en présence de l’ensemble des joueurs, indique la même source. Le sélectionneur national a divisé le groupe en deux. Ceux qui ont joué le match face au Cap Vert ont effectué un travail de régénération et de récupération. Ils ont terminé la séance par un tennis ballon et étirements. Les autres ont fait un travail de renforcement musculaire (prévention des blessures) et un travail de puissance-aérobie. Une opposition avec balle en mains a clos la séance d’entraînement de la soirée. Le staff médical n’a enregistré aucune blessure, selon le communiqué de la FAF. Une séance à la même heure était prévue pour hier soir, alors que le départ pour le Portugal est programmé pour cet après-midi à bord d'un vol spécial. Sur place, l'équipe effectuera deux autres séances d'entrainement dans la soirée vers 19h, le match amical Portugal-Algérie étant programmé jeudi 7 juin à 20h15 à Lisbonne. Le sélectionneur national animera une conférence de presse à Lisbonne, demain à 18h30. Rabah Madjer reviendra sur le stage de l'équipe, mais aussi sur le match contre le Portugal et son avenir en sélection, lui dont on parle avec insistance du limogeage juste après le match face au Portugal, surtout après tout ce qui a été dit après la défaite contre le Cap Vert. La victoire tant souhaitée par le coach national, supposée donner du crédit à son travail, mais également, pour bien préparer la prochaine sortie en amical face au Portugal, n’a finalement pas eu lieu. L’homme à la talonnade en est à sa troisième défaite de suite à la tête des Verts. « Je suis déçu par le résultat. C'est vrai que c'est une défaite qui fait très mal, mais ce n'est qu'un match amical, ce qui compte le plus pour moi c'est le rendez-vous face à la Gambie. Nous avons touché le poteau à cinq reprises. On a joué de malchance face à une bonne équipe du Cap-Vert qui, en revanche, a été réaliste en marquant trois buts sur quatre occasions procurées », a tenté de relativiser Madjer, plus que jamais sous pression.

A. C.