Salhi a signé pour deux ans avant-hier

C’est désormais fait: Salhi a signé avant-hier un contrat de deux ans avec la JSK, coupant ainsi cout aux rumeurs. C’est la troisième recrue officielle de la JSK. L’information a été confirmée hier par le manager Douden. Aussi selon une source proche de la direction kabyle, les deux joueurs franco-algériens convoités officialiseront leur venue au club, demain, à Paris. D’ailleurs, le manager général de la JSK, Karim Doudane, s’envolera aujourd’hui pour la France pour conclure avec eux. Les négociations, pour rappel, avaient débuté il y a plusieurs jours et les deux parties ont fini par trouver un terrain d’entente. Il ne resterait plus que la signature des contrats pour que les deux joueurs deviennent Canaris. C’est ce que nous a confirmé le président de la JSK, Cherif Mellal, que nous avons joint par téléphone : «Pour les émigrés, on a tout conclu avec eux et il ne reste que la signature des contrats pour officialiser leur venue à la JSK. Les deux joueurs signeront à Paris, mercredi prochain, et le manager général ira en France mardi (aujourd’hui ndlr) pour les rencontrer», nous a-t-il affirmé, refusant néanmoins de dévoiler les noms des deux joueurs en question. Le président veille à ce que la concrétisation avec les joueurs se fasse dans la discrétion la plus totale, pour éviter tout problème. Après avoir assuré les services de Benkhlifa et Souyed, il y a quelques journées, la direction kabyle veut clore son recrutement cette semaine. En plus des deux immigrés, deux Africains et deux joueurs du championnat national signeront encore à la JSK d’ici la fin de la semaine en cours.

Mouden (PAC) convoité

Afin de renforcer le milieu du terrain de la JSK, en prévision de la saison prochaine, les responsables kabyles ont contacté le joueur du PAC, Abdellah El Mouden, qui a évolué la saison passée au MCA sous forme de prêt. En effet, le président de la JSK qui a déjà contacté l’attaquant du PAC, Meziani, voudrait aussi avoir son coéquipier El Mouden avec lequel il a eu une longue discussion ces derniers jours. C’est ce que nous a confirmé le joueur que nous avons joint par téléphone avant-hier soir : «Effectivement, les dirigeants kabyles m’ont contacté et exprimé leur volonté de me voir à la JSK. J’ai aussi eu une longue discussion avec le président qui m’a parlé de son projet pour la JSK. Cependant, je les ai orientés vers mon manager avec lequel ils doivent négocier. J’ai plusieurs contacts avec d’autres clubs qui veulent mes services et je trancherai prochainement sur mon avenir», nous a déclaré El Mouden, également convoité par l’ESS et la JSS.

Les deux Africains attendent leurs visas

Pour les deux recrues africaines, elles sont attendues en fin de semaine à Tizi-Ouzou. C’est ce que nous a confirmé le président Mellal : «On a tout conclu avec eux et ils seront avec la JSK. Ce sont des joueurs confirmés et ils ne subiront d’ailleurs pas de tests. Cependant, ils attendent d’avoir leurs visas pour entrer en Algérie. Ils devront signer d’ici la fin de la semaine en cours», a-t-il précisé. Concernant le nouvel entraîneur, les responsables de la JSK semblent avoir tout conclu. Néanmoins, ils refusent de dévoiler son nom tant qu’il n’a pas encore apposé sa signature : «On a tout conclu avec le nouvel entraîneur. Mais nous annoncerons son nom une fois qu’il aura signé son contrat. Je ne dirai pas plus», a déclaré Mellal.

La venue de Belmokhtar est en bonne voie

À propos des négociations entre la direction de la JSK et son homologue du DRBT sur la venue de l’attaquant Mohamed Amine Belmokhtar, les responsables kabyles se veulent rassurants : «Les négociations sont sur la bonne voie avec les responsables du DRBT. Ces derniers nous ont proposé un échange Guitoune - Belmokhtar en plus de leur verser une somme d’argent. On continue les négociations et inchallah on trouvera un terrain d’entente», a affirmé le chairman kabyle.

Malik Raiah signe au NAHD

En fin de contrat, le milieu de terrain de la JSK, Malik Raiah, a décidé d’opter pour le NAHD en signant avant-hier un contrat de trois saisons. La JSK lui a fait une proposition, mais l’enfant de Draâ Ben Khedda a décidé de changer d’air. En effet, la proposition qui lui a été faite est inférieure à son salaire et c’est ce qui serait la cause de sa décision de quitter la JSK et emboiter ainsi le pas à Redouani, Ferhani et Boultif qui ont rejoint l’ESS. Concernant les joueurs libérés, plusieurs d’entre eux comptent saisir la commission des résolutions des litiges pour avoir leur dû. Il s’agit des Asselah, Redouani, Ferhani, Djerrar et Boultif. Cependant, le président Mellal compte les régulariser dans les prochaines journées. Il dira sur cette question : «L’expert comptable est en train de faire tous les comptes et on régularisera les joueurs en question. On les appellera dans les prochaines journées et ils auront leur argent», a précisé Mellal.

Tafni prolonge pour deux saisons

Le jeune milieu de terrain de la JSK, Massinissa Tafni, a prolongé son contrat de deux saisons avant-hier soir. Le joueur a trouvé un accord avec ses responsables et il a apporté sa signature sur le nouveau contrat. Après le défenseur Bilel Tizi Bouali, avant-hier soir, c’était au tour du jeune Tafni de prolonger lui aussi. Pétri de talent, les responsables misent beaucoup sur lui pour devenir une pièce maîtresse dans l’échiquier kabyle, la saison prochaine.

