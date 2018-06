Les jeunes catégories s’illustrent

Par DDK | Il ya 32 minutes | 67 lecture(s)

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les jeunes catégories de l'Olympique Sportif de Tazmalt. Après leur titre de champion de l’exercice écoulé et finaliste de la coupe de wilaya chez les U14 et U17 et une qualification des U15 au dernier tour régional de la coupe d’Algérie, cette école de football domine, encore une fois cette saison, leurs championnats respectifs avec un écart considérable de points sur leurs poursuivants immédiats. Ainsi, les U15 de Nait Amara Lamine se sont adjugé la première place avec 48 points, avec huit points d'écart sur leur dauphin le WA Felden. En dix-huit rencontres, les camarades de Nabil Tazarart ont remporté 16 victoires, réalisé 2 nuls et n’ont concédé aucune défaite. Pour les amateurs statistiques, les camarades de Merabtine Lyes ont réussi à inscrire la bagatelle de 63 buts pour en encaisser que 10 buts, soit une différence positive de l’ordre de 53 buts. Meilleure attaque et meilleure défense de ce groupe E et Aïmad Berkane meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations. Pour leur part, les U17 de Nacer Ziane sont sacrés champion de leur poule avec 48 points, soit onze points d'écart sur leur dauphin l’OC Akfadou. Sur les 18 rencontres jouées, les coéquipiers de Sifax Mihaba ont remporté 15 victoires, trois nuls et invaincu eux aussi durant toute la saison. Les camarades du libero de charme Aïmad Kadri ont réussi à retrouver les filets 50 fois pour en encaisser que 11 buts, soit une différence positive de l’ordre de 39 buts. Meilleure attaque et meilleure défense du groupe. L’OST est en train de se forger une très bonne réputation de club formateur avec la volonté de ses responsables et de tout l’encadrement administratif et technique, en faisant du travail de base un des objectifs et une priorité absolue. Cette équipe de l’olympique est en train de réussir un pari que nombre d’équipes huppées n’ont pas pu réussir et pourtant avec peu de moyens. Ce club de Tazmalt (créé en 2004) est doté de la farouche détermination de ses jeunes techniciens qui s’occupent de la formation au sein des jeunes catégories avec un travail méthodique et scientifique. Tout cela reste vérifiable sur le terrain avec un travail de fond et des joueurs qui sont tous issus de son centre de formation que nous oserons appeler ainsi et qui est aujourd’hui une fierté de ce club multidisciplinaire. Le premier responsable technique de l’Olympique de Tazmalt qui chapeaute tout ce travail est Nait Amara Hemimi, qui n’est autre que le directeur méthodologique de ce club qui est en train de réaliser un travail qui mérite tous les éloges aux côtés de tous les autres entraîneurs, à savoir Nacer Ziane, Lamine Nait Amara, Ouyahia Nabil, Melal Lyes et Fedila Abdelhak. Des techniciens connus pour leur dévouement et leur travail pour les jeunes et leurs capacités à se transcender sur le terrain tant leur foi et leur abnégation dans l’exercice de leur fonction d’entraîneur font d’eux un modèle de référence. L'OST, qui est considéré comme l'un des meilleurs clubs formateurs de la wilaya de Béjaïa si ce n’est l’un des meilleurs du pays, devrait voir ses jeunes évoluer au palier supérieur aux côtés des clubs huppés de la région. Au vu des larges scores enregistrés cette saison par les jeunes catégories de l'OST, les puristes de la balle ronde s'accordent à dire que ces jeunes sont d'un niveau supérieur au palier dans lequel ils évoluent actuellement. Tous ces hommes ont bossé et leur travail a fini par payer. Par ailleurs, le président Salah Habtiche, très fière de son équipe, a tenu à féliciter les joueurs et leurs staffs techniques pour cette énième consécration qui prouve, une fois de plus, que l'OST demeure un vivier de jeunes talents et un club formateur par excellence.

Samy H.