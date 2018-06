Deux finales 100% béjaouies

Par DDK | Il ya 32 minutes | 73 lecture(s)

La salle OMS de l’OPOW de Béjaïa abritera, aujourd’hui dans la soirée, deux finales de coupe d’Algérie des catégories minimes et cadettes. Des finales 100% béjaouies qui seront animées, respectivement, par le RCB et le WAB, d’une part, et le NCB et MBB, d’une autre part. La première finale, qui débutera à 22 heures, réunira, donc, deux écoles qui ont l’habitude de jouer les finales. En effet, le RC Béjaïa et le WA Béjaïa renferment des effectifs très riches capables d’assurer une prestation de haut niveau. Chez les cadettes, le NC Béjaïa et le MB Béjaïa seront aux prises dans une rencontre qui promet d’être suivie par un grand public, vu le niveau des matchs joués précédemment par les deux teams. Ainsi donc, ça s’annonce très disputé, mais le grand vainqueur ne sera autre que le volley-ball béjaoui qui ne cesse de dominer les petites catégories au niveau national. Signalons que la Fédération algérienne de volley a désigné MM. Mebirouk, Ourari, Aïssou, Belkadi et Belamri comme arbitres de la rencontre des minimes filles et les Sahi, Bakour, Alleb, Selami et Aïssou referees du matchs des cadettes.

Z. H.

Le programme

Minimes filles

RC Béjaïa - WA Béjaïa (22h)

Cadettes filles

NC Béjaïa - MB Béjaïa (23H30)