Le RC Timezrit en finale

Par DDK | Il ya 33 minutes | 58 lecture(s)

L’équipe cadette du Racing Club de Timezrit (RCT), de la wilaya de Béjaïa, s’est qualifiée en finale de la coupe d’Algérie dans sa catégorie, en battant, en demi-finale, le GS Pétroliers, sur le score net et sans bavure de 30 à 15, à la salle omnisports de Bouira. La première période a vu un équilibre dans le jeu, même si les protégées de Zouaoui Mssinissa menaient au score. En seconde mi-temps, Benidiri et consorts sont parvenues à dominer longuement les débats et terminer en force la rencontre. Une belle performance pour cette équipe qui aspire à aller au bout de ses rêves, en remportant le trophée qui sera mis en jeu lors de la finale qui l’opposera à la formation oranaise de l’AS Castors. Un match qui se jouera vendredi prochain à partir de 22 heures, à la salle omnisports d’Aïn Benian. S. H.