Plus de 150 candidats passent le test d’accès

Par DDK

Après une période creuse qui aura duré plusieurs mois, suite au changement intervenu à la tête de la Direction technique nationale (DTN), le travail de formation a repris ses droits. En effet, les stages entraîneurs licence sont désormais relancés. Le baptême du feu est revenu à la Ligue de football de Tizi-Ouzou qui a organisé, le 31 mai dernier, au niveau de l’OPOW de Tizi-Ouzou, un test d’accès, devenu obligatoire, aux stages licences FAF 1 et 2. Plus de 150 candidats se sont présentés pour subir les épreuves théorique, pratique et orale. Des épreuves qui ont été concoctées par la Direction technique régionale, à sa tête Badreddine Dahmane. Ce dernier a chargé le responsable de la formation, M. Amarouche, de cette opération qu’il a accomplie convenablement aux côtés de quatre instructeurs, à savoir MM. Soltani, Younsi, Kaced et Kasmi. Du côté des candidats, tous se sont dits «très satisfaits» des conditions dans lesquelles s’est déroulé ce test, dont les résultats devraient être communiqués dans les tout prochains jours. Selon des indiscrétions, les premières sessions des deux stages FAF 1 et 2 devraient débuter juste après le mois de Ramadhan. A signaler que la priorité sera accordée aux admis qui devront répondre aussi à d’autres critères, à savoir l’ancienneté de l’obtention du diplôme, l’activité et la participation aux journées pédagogiques, organisées par la DTW. Par ailleurs, l’on apprendra qu’en plus de ces deux stages, un autre d’entraîneurs des gardiens de buts niveau 2 sera organisé par la Ligue régionale, vers la fin du mois en cours. Prévu initialement à Blida, celui-ci pourrait être délocalisé vers Tizi-Ouzou, qui compterait un nombre plus important de candidats.

S. Klari.