«On ne doit plus refaire les erreurs du passé»

Par DDK | Il ya 32 minutes | 63 lecture(s)

Après avoir tout conclu avec la direction dimanche dernier, Yassine Salhi prolongera aujourd’hui pour deux ans au profit des Crabes. Joint par nos soins, l’enfant de Bouira s’exprime sur son choix de privilégier la stabilité.

La Dépêche de Kabylie : Vous allez signer demain (aujourd’hui, ndlr) un nouveau contrat avec le MOB. Vos impressions ?

Yassine Salhi : Je suis très content d’avoir tout conclu avec les dirigeants, qui se sont montrés très attentifs à mes exigences. Bien que j’aie reçu plusieurs offres alléchantes de clubs plus huppés, j’ai choisi la continuité et la stabilité, en restant au club qui m’a fait un nom. J’ai passé de bons moments avec le MOB et je n’ai pas le droit de lui tourner le dos, même si un club de l’Est du pays m’a proposé une offre alléchante. Pour moi, la stabilité n’a pas de prix.

Quel sont vos objectifs en renouvelant avec le MOB ?

Comme tout jeune joueur, l’objectif principal est de booster ma carrière professionnelle, tout en souhaitant décrocher une place en équipe nationale. Ce qui nécessite des efforts et des sacrifices sans répit, puisqu’il n’y a que le travail qui paye. Je veux réaliser une belle saison avec mon club du cœur et décrocher, pourquoi, des titres, sachant que le MOB mérite de jouer les premiers rôles.

Les supporters attendent beaucoup de vous cette saison. Un message à leur lancer ?

Après notre accession en Ligue 1, le MOB ne doit plus refaire les erreurs du passé. Le discours des dirigeants m’a donné une certaine assurance, surtout que la Ligue 1 demande la conjugaison des efforts de tout un chacun. En tout cas, on fera de notre mieux pour terminer la saison sur une place honorable au classement général et procurer de la joie à notre cher public, qui mérite des sacrifices.

Propos recueillis par Z. H.