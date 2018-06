De chauds débats en vue

Par DDK | Il ya 33 minutes | 62 lecture(s)

Le salon d’honneur du stade de l’UMA de la ville de Béjaïa abritera, ce soir à partir de 23 heures, les travaux de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du club sportif amateur (CSA) qui aura à se pencher sur de brulantes questions d’actualité de la JSMB. Nul doute que les supporters du club qui ont hâte de voir la JSMB retrouver la sérénité, suivront avec beaucoup d’intérêt l’évolution de la situation. D’autres ne manqueront assurément pas de faire le déplacement au stade en cette soirée ramadhanesque pour prendre la température des débats qui s’annoncent chauds et passionnants. Ceci dit, les membres de l’AG qui discuteront de la dernière décision de retrait des actionnaires de la SSPA et la cession de leurs parts au profit du CSA, seront également face au défi d’émettre des propositions à même d’aider la JSMB à s’extirper du fond du gouffre. Autrement dit, de l’électricité dans l’air, il y en aura sûrement, car il faudrait s’attendre aussi à des pressions des ultras du club pour inciter le CSA à apporter sa touche pour la mise en place d’un comité de crise en association avec les autorités locales. Ou encore à gérer lui-même cette période de transition que d’aucuns qualifient d’explosive au regard du chantier qui attend la nouvelle direction. Pour cela, l’on citera notamment l’assainissement de la situation financière des joueurs, le volet recrutement et la préparation d’intersaison qui exigent des moyens humains et financiers considérables pour pouvoir y faire face en cette période de vaches maigres que traverse le club phare de la Soummam.

Zeghdoud proche du CABBA

À l’instar des joueurs de la JSMB qui s’impatientent de connaitre l’épilogue au sujet de leur situation actuelle vis-à-vis de leur club, même le staff technique n’est pas en reste pour songer lui aussi à son avenir. D’autres clubs veulent justement profiter de cette confusion ambiante régnant à la JSMB pour la vider de ses meilleurs éléments mais aussi de son entraineur Mounir Zeghdoud ayant lui aussi réussi du bon travail malgré l’échec d’accession survenu lors de l’ultime journée. Ainsi, l’on apprend d’une source digne de foi que le coach Zeghdoud qui n’aurait pas trouvé d’accord financier avec la direction de l’O Médéa, serait plus que jamais proche du CABBA avec lequel il serait actuellement en pourparlers très avancés. Une chose est certaine, Zeghdoud qui a déjà déclaré vouloir donner la priorité à la JSMB, ne pourra attendre plus longtemps pour décider de son avenir surtout qu’il ne manque pas de sollicitations de clubs des deux ligues 1 et 2, confie-t-on encore dans son entourage.

B. Ouari