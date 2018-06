Fethi Achour signe à l'USM Bel Abbès

Par DDK | Il ya 32 minutes | 83 lecture(s)

Le désormais ex-défenseur de l'US Béni Douala, Fethi Achour, vient de signer au profit de l'USM Bel Abbès, club pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis. Ce joueur de couloir, pétri de qualités, vient ainsi de réaliser son rêve d’évoluer dans un club de l'élite. La famille sportive de l'US Béni Douala n’a pas manqué de le féliciter pour cet engagement avec le vainqueur du trophée de la coupe d'Algérie, face à la JS Kabylie, cette saison. Achour Fethi s'est engagé pour deux saisons avec le club de la Mekerra, et se dit content de rejoindre un grand club, qui va lui permettre de connaître le haut niveau et de disputer la compétition africaine, du moment que l'USMBA jouera la coupe de la CAF. «Je suis très content de m’engager avec l'USM Bel Abbès, un club qui n'est plus à présenter. J'ai signé pour deux ans et je ferai tout mon possible pour être à la hauteur des aspirations des Scorpions. Je n'oublierai jamais mon passage à l'US Béni Douala, où j'ai connu des moments de joie avec l'accession en Division nationale amateur. C'est grâce à ce club que je me suis fait un nom. J'espère donner satisfaction et répondre aux larges attentes des dirigeants, du staff technique et des supporters de l'USMBA et être à la hauteur de la confiance placée en ma personne», a déclaré la nouvelle recrue de l'USMBA après sa signature.

Massi Boufatis