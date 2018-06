Les émigrés Slama et Amaouche acquis

Par DDK | Il ya 32 minutes | 137 lecture(s)

Le manager général de la JSK, Karim Doudane, s’est envolé hier après-midi pour la France, afin d’y conclure avec les deux joueurs émigrés Samy Slama et Kacem Amaouche .

Samy Slama est âgé de 27 ans et évolue en milieu de terrain. Le dernier club ou il a joué c’est Kvic Halden (Norvège). Pour sa part, Amaouche Kacem est un attaquant de 26 ans, né à Montbéliard (France). Ce Franco-algérien a évolué la saison dernière au club français de Besançon. Ayant tout conclu avec les responsables kabyles il y a quelques journées, les nouvelles recrues de la JSK signeront leurs contrats aujourd’hui à Paris. Doudane devait les rencontrer dans la soirée d’hier, avant de procéder à la signature du contrat aujourd’hui. Les responsables kabyles ne tarissent pas d’éloges sur les talents des deux éléments et attendent qu’ils apportent un plus à l’équipe au cours du prochain exercice. Ainsi et sauf surprise de dernière minute, les deux immigrés seront les quatrième et la cinquième recrues de la JSK cet été. Ils rejoindront donc les Benkhlifa, Souyed et Salhi, qui ont déjà signé leurs contrats. Par ailleurs, la direction kabyle devrait finaliser aussi avec deux Africains d’ici dimanche prochain. Le président Mellal veut clore l’opération recrutement dans les plus brefs délais, pour se consacrer à la préparation de l’intersaison qui débutera juste après la fête de l’aïd.

Mohamed Amine Tiboutine (JSS) contacté

Selon une source autorisée, le défenseur de la JS Saoura, Mohamed Amine Tiboutine, est en négociations avec les responsables kabyles pour un probable recrutement cet été. A la recherche d’un arrière droit après le départ de Saâdi Redounai qui a opté pour l’ESS, la direction kabyle fait de Tiboutine l’une de ses priorités. Selon notre source, les négociations se déroulent dans une totale discrétion. Même si le joueur a très envie de rejoindre le club kabyle, sa lettre de libération reste son grand souci. En effet, il doit avoir ses papiers puisqu’il est encore sous contrat avec la formation de la JSS. Néanmoins, il a promis aux dirigeants de la JSK de tout faire pour avoir ses papiers.

Les négociations avec El Mouden en bonne voie

Comme annoncé sur ces colonnes, le milieu de terrain du PAC, Abdallah El Mouden, est en négociations avec les responsables kabyles pour un probable recrutement. Joint par nos soins dans la soirée d’avant-hier, le joueur a confirmé les contacts. «Oui, la JSK veut m’avoir dans son effectif en prévision de la saison prochaine. Tout ce que je peux vous dire c’est que les négociations sont sur la bonne voie. C’est mon manager qui s’occupe des négociations et tout sera clair dans les prochaines heures. En plus de la JSK il y a l’USMA, la JSS et le CSC qui me veulent également, mais je prendrai ma décision dans les prochains jours», nous a déclaré le joueur. Selon une source fiable, le joueur aurait presque tout conclu avec la JSK. A signaler que c’est l’agent d’El Mouden qui était derrière la venue de Salhi et Benkhlifa à la JSK.

M. L.