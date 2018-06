La FAF soutient Madjer

Par DDK | Il ya 31 minutes | 104 lecture(s)

La FAF a rompu le silence au sujet de l'avenir de Rabah Madjer à la tête de la sélection nationale, en qualifiant les critiques à son encontre de «campagne d'acharnement». En effet, trois jours après la défaite concédée face au Cap-Vert (3 - 2) en match amical disputé au stade du 5 juillet d'Alger et à la veille de la confrontation prévue demain jeudi contre le Portugal à Lisbonne, la fédération algérienne de football (FAF) a apporté, à travers un communiqué publié lundi en début de soirée, son soutien au sélectionneur national Rabah Madjer, non sans dénoncer ce qu’elle qualifie de «campagne d’acharnement» contre le patron de la barre technique des Verts. «Le président de la FAF et les membres du bureau fédéral dénoncent la campagne d’acharnement menée contre la personne du sélectionneur national, surtout à la veille d’une rencontre amicale aussi importante contre le Portugal ce jeudi 7 juin à Lisbonne», a écrit l'instance fédérale dans un communiqué publié sur son site. Arrivé à la tête de la sélection en octobre dernier en remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz, Madjer est loin de faire l'unanimité, notamment chez la majorité des supporters, alors qu'il reste sur trois défaites de rang, dont une concédée avec l'équipe A', composée de joueurs locaux, le 9 mai à Cadix (Espagne) face à l'Arabie saoudite (2 - 0). «Des voix non autorisées se sont élevées pour réclamer des changements dans la gestion technique de l’équipe nationale A’, notamment au lendemain de la défaite en match amical face au Cap-Vert. Le président de la FAF et son bureau fédéral, tout en respectant les avis des uns et des autres, rappellent à l’opinion publique que toutes les décisions engageant l’avenir du football national et de l’équipe nationale sont de la seule et unique souveraineté du bureau fédéral de la FAF comme stipulé dans l’article 36 des statuts de la FAF», souligne le communiqué. Une réponse en somme claire et précise de la plus haute instance du football national aux nombreuses voix appelant cette dernière à limoger Rabah Madjer de son poste, et surtout une manière pour le président de la FAF de démentir les informations faisant état du départ du sélectionneur national et de son staff juste après le match amical de jeudi face au Portugal.

«Seul le Bureau fédéral décidera »

Objet d’acerbes critiques de la part d’une bonne partie de la presse, mais aussi de techniciens au lendemain de l’humiliante défaite en amical face au Cap-Vert, Rabah Madjer s’est montré toutefois serein allant jusqu’à affirmer lors de la conférence de presse d’après-match qu’il ne démissionnera pas de son poste. «Non, je ne démissionnerai pas car j’ai du respect pour cette équipe et j’ai du respect pour mon pays. Je sais que si je pars, il y aura une cassure sans précédent au sein de la sélection, pire que ce qui s’est produit auparavant.» Par la suite, le sélectionneur a parlé des insultes du public au cours de ce match amical : «Je ne comprends pas la réaction du public. Il n’y a qu’en Algérie qu’on voit des choses pareilles. Je tiens à vous dire aussi que ceux qui m’ont insulté ont oublié tout ce que j’ai apporté pour l’Algérie. J’ai beaucoup donné comme joueur et ce n’est pas normal qu’on m’insulte. Et ce n’est pas la première fois que je suis insulté. C’est aussi le cas pour les joueurs. On nous insulte même lorsqu’on gagne. Je ne comprends pas cet acharnement. C’est de la méchanceté gratuite», a-t-il répliqué. Il faut dire aussi que la déclaration du ministre de la Jeunesse des Sports, Mohamed Hattab, qui s'est dit «déçu» à l'issue de la sortie ratée en amical de l’équipe nationale face au Cap-Vert, a été pour beaucoup dans les affirmations d’une bonne partie de la presse nationale quant à un imminent limogeage de Rabah Madjer : «Il faut avouer que c'est une défaite qui fait mal. Même si c'est un match amical, on parle de l'Algérie là. Nous avons de grands joueurs avec un niveau mondial. Il faut profiter de ces talents qui sont au sein de l'équipe nationale. Franchement, c'est un résultat décevant», a regretté M. Hattab. «Il faut réfléchir avec les acteurs du mouvement sportif national pour trouver des solutions. Aujourd'hui, les pays voisins préparent le Mondial-2018 qui procure une joie à toutes les générations. Il faut tirer les leçons pour se lever avec force et ne pas tomber dans les mêmes erreurs, afin de ne pas rater le prochain rendez-vous», a ajouté le ministre. Reste à savoir maintenant si le dernier communiqué de la FAF va conforter Rabah Madjer dans son poste, où bien allons-nous assister à un autre scénario au lendemain de la rencontre de jeudi face au Portugal.

Ali Chebli