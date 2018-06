L’ES Tinebdar renaît de ses cendres

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Le sport est, semble-t-il, l’une des priorités de l’actuelle Assemblée populaire communale de Tinebdar.

Le premier magistrat de la municipalité, M. Hadjal, qui avait promis lors de la compagne électorale dernière de remettre sur pied le club local (EST), a tenu sa parole, puisque ce dernier, qui a réalisé des exploits des années durant, avant de disparaître du paysage footballistique à la fin de la saison 2007/2008, a été relancé. En effet, l’Espérance Sportive de Tinebdar, un club qui a toujours été considéré comme un vivier de jeunes talents, renouera avec la compétition dès la saison prochaine, après une léthargie qui aura duré sept longues années. Cette nouvelle a, bien évidemment, réjoui les nombreux jeunes de la commune, avides d’activités de distraction. Le rengagement du club du village du Saint Sidi Moussa, qui n'est plus à présenter dans la région, sera, ainsi, une occasion inouïe de revoir cette équipe que les problèmes d’ordre matériel avaient minée par le passe. Ainsi, la renaissance de l'Espérance a été l'œuvre d'une jeune équipe dirigeante, en collaboration avec l'APC, qui a tout fait pour réactiver le club, avec l’objectif de le remettre à la place qui lui sied au niveau wilaya. A cet effet, une assemblée générale s’est tenue dernièrement et au cours de laquelle Ali Hadar a été élu président du CSA/EST. Il est assisté dans sa mission par Tinouche Ghilas et Aïbout Fatah, qui occupent, respectivement, les postes de manager général et trésorier général, aidés par l’ancien président Mohiédine Samirn qui, de l’avis de tous, a tant donné pour le sport dans la commune. Par ailleurs, l’on apprendra du premier magistrat de la commune que le stade communal sera réhabilité. L’étude pour la construction d’une tribune a été finalisée. Le dossier est d’ailleurs au ministère des Finance. Pour sa part, la DJS a pris en charge le revêtement du stade en gazon synthétique. Voilà donc une nouvelle qui réjouira davantage les jeunes de Tinebdar. Selon le président du CSA/l’EST, le mérite revient, d’abord, au président de l'APC, qui a, pleinement, contribué à la relance du club : «Nous remercions le président de l’APC pour sa contribution. Il s’est dit prêt à mettre les moyens nécessaires pour permettre à l’Espérance de retrouver la place qu'elle mérite et l'engouement populaire qu'elle a toujours suscité», se félicite-t-il. Par ailleurs, le nouveau boss de l’EST informe que seules petites catégories s’engageront dans la compétition dans un premier temps, le temps de constituer une équipe première qui aura son mot à dire. En somme, l’ambition conjuguée à la volonté de réussir est présente chez les nouveaux dirigeants, mais encore faut-il trouver toutes les conditions adéquates afin de mener à bien leur mission. L’intention de bien faire est, certes, palpable, toutefois, cela doit se traduire sur le terrain, pour espérer revoir une EST qui brille de par ses performances.

Samy H.