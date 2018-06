Les dirigeants réclament la réfection du stade d’Ahnif

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Le nouveau pensionnaire de la Régionale 2, le FC Thamelahth, un club de la commune d’Ahnif, ne dispose pas de stade pour recevoir ses adversaires. Le club, présidé par Redouane Alem, a évolué durant les deux dernières saisons en SDF. Auparavant, le FCT recevait au stade communal de M’Chedallah. Or, depuis que des heurts entre supporters ont éclaté lors d’une rencontre de championnat de wilaya, qui a failli dégénérer suite à l’intervention des riverains du stade, le club s’était vu «interdit» de recevoir au stade, pour éviter d’autres problèmes éventuels. Il faut noter, en outre, que le stade communal de M’Chedallah est surchargé, puisque pas moins de trois équipes y sont domiciliées, à savoir la JS M’chedallah, la JS Bouaklane et l’O Raffour. Quant au FCT, il évolue en SDF depuis deux saisons, en recevant ses adversaires tantôt au stade d’El Adjiba, tantôt à celui d’El Hachimia, distant de 60 km de Thamelahth. Ceci dit, la commune d’Ahnif compte un stade de football en tuf qui se trouve dans un état délabré. Une infrastructure qui nécessite une sérieuse prise en charge. C’est justement à cet effet que le FCT, à travers son président, Alem Redouane, lance un appel solennel en direction des pouvoirs publics, en vue de procéder à la réfection du stade en question, en sus de sa dotation d’une pelouse synthétique, afin d’éviter au club, qui vient d’accéder en Régionale 2, les sempiternels déplacements. Par ailleurs, l’on apprendra que les joueurs du club, à l’instar des Saâdaoui Mohand, Saâdaoui Lounis… drivés par le tandem Idder Chérif, ex-entraîneur de la JS Bouaklane, et Sebaï Redouane, sont partants pour prolonger et vivre une nouvelle aventure avec leur équipe la saison prochaine, en Régionale 2. A rappeler qu’en accédant, le team a rejoint trois autres équipes de la wilaya de Bouira, à savoir l’ES Bir Ghbalou, le MC Bouira et la JS M’chedallah. Le public sportif de la région se patiente et parle, d’ores et déjà, du derby qui se jouera entre le FCT et la JSM, lors de l’exercice à venir.