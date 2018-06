Trois athlètes du MB Béjaïa en Italie

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

La section athlétisme du MB Béjaïa, club cher à Messaoudi Djoudi, n’a pas cessé d’impressionner par les bons résultats récoltés par ses athlètes, depuis ces dernières années, que ce soit au niveau national ou international. Ainsi, trois athlètes du club participeront aux prochains Championnats méditerranéens à Jesolo (Italie), les 9 et 10 juin prochains. Le trio d’athlètes concernés par ce championnat est composé de Bouanani Amine, champion d’Algérie en titre (110 mètres haies), médaillé des championnats arabe et africain, avec des participations au Championnat du monde de sa catégorie. Boumaaza Tinhinane (spécialité marche), médaillée au dernier Championnat arabe, après plusieurs participations à des compétitions internationales. Et Azzi Souad (junior - marche) a déjà brillé sur le plan international en décrochant une médaille d’or au Championnat arabe de Jordanie et une médaille de bronze au Championnat arabe de Tunisie. C’est donc avec un bon bagage technique et une expérience de niveau international que les athlètes du MB Béjaïa aborderont cette compétition importante pour la Fédération algérienne d’athlétisme. Ils vont ainsi essayer de décrocher les minima du Championnat d’Afrique (Nigeria) et les Jeux Méditerranéens (Espagne). Ces trois représentants de la wilaya de Béjaïa en Italie, confirment ainsi la bonne santé du MBB et réconforte ses techniciens et ses dirigeants, eux qui ne lésinent pas sur les efforts et les moyens pour mettre l’athlète dans les meilleures conditions. À signaler que pour les Jeux africains de la jeunesse, les 19 au 28 juillet prochain, deux athlètes du MB Béjaïa ont été sélectionnés, à savoir Khoufache Said (marche) et Djahnine Hanane (lancer du javelot).

Z. H.