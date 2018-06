Rachid Malek veut Alain Michel

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Après l’installation de Rachid Malek comme directeur sportif du club et la mise en place d’une cellule de recrutement élargie à plusieurs actionnaires de la SSPA, les choses semblent s’accélérer au sein du MO Béjaïa.

Les missions principales de cette structure consistent à dénicher un nouvel entraîneur répondant au profil recherché, recruter des joueurs qui seront proposés et établir, enfin, la liste des libérés. Cependant, la priorité actuelle des dirigeants reste l’installation d’un staff technique en remplacement d’Aït Djoudi, dont le contrat a pris fin au terme du dernier match de championnat, contre le MC Saïda. D’après une source proche du club, plusieurs CV de techniciens algériens et étrangers sont en étude par ladite cellule, qui prend tout son temps, dans l’optique d’éviter les erreurs du passé et de choisir celui qui répond le mieux aux aspirations du club. Parmi les noms qui circulent, l’on peut citer Liamine Bougherara, Si Tahar Cherif El-Ouazani, Toufik Rouabah et le Français Alain Michel. Ce dernier est un sérieux prétendant pour succéder à Aït Djoudi, surtout qu’il semble répondre aux critères exigés par la direction, à sa tête Amar Boudiab, sachant que le Français a marqué son passage dans certains clubs algériens, à l’instar de la JSMB, le MCA, le CRB... Alain Michel, qui s’est toujours considéré comme le plus Algérien des Français, pourrait, donc, être le nouveau coach du MOB. L’entourage du club parle même d’une officialisation de la venue du Français dans les heures à venir, sur insistance de Rachid Malek.



Bouchiba (OM) et Kadous (MCS) acquis

Après avoir convaincu le défenseur Salhi Yassine de renouveler son contrat pour deux saisons au profit des Crabes, les membres de la cellule de recrutement se sont offert les services de deux nouveaux joueurs. Il s’agit du milieu polyvalent de l’Olympique Médéa, Bouchiba Adel, et du milieu défensif du MC Saïda, Kadous Ahmed, avec lesquels les dirigeants du MOB ont tout finalisé. En effet, selon une source proche de la cellule de recrutement, il ne reste que les signatures des deux éléments qui les apporteront dans les heures qui viennent. A noter que Kadous Ahmed, âgé de 26 ans, est un pur produit de l’école saïdie. C’est, essentiellement, sa polyvalence qui a poussé la direction mobiste à l’enrôler, surtout qu’il a réalisé une très belle saison et était libre de tout engagement avec son désormais ancien club. Bouchiba Adel, quant à lui, est né le 11 octobre 1988. C’est également un milieu de terrain polyvalent, qui a débuté sa carrière à la JSM Cherraga, avant de rejoindre l’Olympique Médéa, où il a réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Le joueur étant pétri de qualités, la direction du MOB a insisté pour l’avoir dans son effectif en perspective de la saison prochaine. D’autres joueurs connus sur la scène footballistique sont attendus à Béjaïa, pour négocier avec les dirigeants du MOB. Cependant, la divulgation de noms sera tributaire de l’avancement des négociations. Concernant le cas de Belkacemi, ce dernier est attendu aujourd’hui à Béjaïa, pour officialiser son maintien dans l’effectif du MOB pour deux autres saisons encore.

La reprise fixée au 20 juin

Les dirigeants du MOB ont décidé, en commun accord, de reprendre les entraînements le 20 juin prochain, au stade de l’Unité maghrébine, avant d’aller en Tunisie pour un stage d’une quinzaine de jours, qui sera consacré au volet physique. Un autre, qui s’articulera autour du volet technico-tactique, dont le lieu n’a pas encore été désigné, est aussi programmé en Algérie.

Z. H.