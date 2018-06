Belgherbi emboite le pas à Benchaira

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Décidément, les soucis de la JSM Béjaïa n’en finissent pas depuis la fin de la saison sportive écoulée. La grave crise administrative qui mine actuellement le club phare de la Soummam suite à la récente démission du président du CA, Boualem Tiab, et le retrait des actionnaires de la SSPA, n’a fait qu’accentuer un peu plus sa situation sur tous les plans. Les conséquences risquent d’aller en s’aggravant encore si la grande famille du club ne s’unit pas dans ces moments de grande incertitude. Toutefois, l’AGEX du CSA qui devait se tenir hier en soirée en présence des actionnaires, constituait sans doute une occasion historique pour tous afin de tenter de trouver les voies et moyens à même d’aider la JSMB à ne pas sombrer dans le néant. Pendant ce temps, et ne voyant rien venir du côté de la direction du club trois semaines après la fin du championnat, des joueurs qui se sont montrés patients jusque-là ont fini par «craquer», ayant fait appel à la chambre de résolution des litiges (CRL) afin de faire valoir leurs droits. C’est ainsi que l’attaquant et néanmoins meilleur buteur du championnat et de l’équipe (13 buts), Abdelouahid Belgherbi, a saisi cette semaine ladite instance en vue de réclamer ses arriérés de salaires s’élevant à cinq mensualités et sa lettre de libération pour pouvoir changer d’air dès cet été. En fait, l’enfant de Tlemcen n’a fait qu’emboiter le pas à son camarade Mohamed Benchaira, qui, lui, était le premier joueur du club à avoir déjà entrepris cette démarche auprès de la CRL pour le même motif, il y a deux semaines. Le cas de l’enfant de Batna étant toutefois compréhensible vu, notamment, ses démêlés avec les supporters du club au lendemain de la débâcle d’El Eulma (4 - 1), lequel avait déclaré, pour rappel, que tant qu’il n’y a pas d’argent (…), il n’y aura pas d’accession (sic). Une déclaration qui avait soulevé une colère noire chez les ultras du club qui avaient failli le lyncher si le joueur ne c’était pas réfugié dans sa ville natale, le temps que la tempête passe.

Belmessaoud et Bensayeh veulent rester

Il convient de souligner que seuls deux éléments de la saison dernière ont déjà déclaré leur intention de rester pour honorer leur contrat respectif jusqu’au bout. Soit jusqu’en juin 2019. Il s’agit des deux transfuges de l’US Béni Douala, le milieu Kamel Belmessaoud et l’attaquant Réda Bensayeh qui ont, faut-il le souligner, réalisé une saison honorable avec la JSMB. D’où le grand respect dont ils jouissent encore auprès des supporters de la JSMB. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas manqué de saluer leur décision de rester avec leur équipe en prévision de la saison prochaine.

B. Ouari