Darfalou signe pour 4 ans

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Meilleur buteur du championnat d’Algérie cette saison avec 18 buts, l’attaquant de l’USM Alger Oussama Drafalou rejoint le club Hollandais, Vitesse Arnhem, en faveur duquel il a signé officiellement hier un contrat de quatre ans. « Après de belles années en Algérie, je voulais évoluer en Europe. Je me sens flatté que Vitesse m’offre cette opportunité. Je souhaite m’adapter le plus rapidement possible à la langue, à la culture et au jeu néerlandais», a déclaré la recrue de 24 ans après sa signature, pour un montant non divulgué. De son côté le directeur sportif du club n'a pas caché son admiration pour le joueur et a indiqué à son propos : «On cherchait du renfort pour notre secteur offensif pour la saison prochaine. Darfalou commencera la compétition avec Tim Matavz (attaquant du club), en dehors des bonnes statistiques de Darfalou, c'est un bon élément qu'on a eu sans dépenser c'est une bonne affaire surtout qu'il veut faire ses preuves en Europe».

R. S.