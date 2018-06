Les Verts en quête de réhabilitation

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Voilà un match qui tombe mal pour les Verts et surtout pour le sélectionneur national Rabah Madjer, au point où le caractère pourtant amical de la confrontation est devenu soudainement un enjeu capital.

Critiqué de toutes parts à l’issue de la défaite de vendredi dernier (3 - 2) face au Cap Vert au stade du 5 juillet à Alger, le sélectionneur national Rabah Madjer, qui a vécu le pire moment de sa «jeune» carrière d’entraîneur depuis sa prise en main de la destinée des Verts il y a à peine sept mois, aura certainement à cœur de réhabiliter son image et celle de son équipe à l’occasion du rendez-vous de ce soir face aux Portugais, futurs mondialistes et champions d’Europe en titre. Un match qui s’annonce décisif, surtout pour Rabah Madjer et son staff, dont l’avenir se dessine désormais en pointillés, en dépit du communiqué «diplomatique» pondu lundi soir par la FAF censé apporter un semblant de soutien à un entraîneur qui ne fait plus l’unanimité chez la majorité des supporters ni même au sein des membres du bureau fédéral.

La der de Madjer ?

Les informations faisant état du limogeage de Rabah Madjer de son poste à l’issue du match de ce soir se font de plus en plus insistantes et la sortie, hier, du patron de la FAF, Kheireddine Zetchi, à l’issue d’une réunion du MJS avec les fédérations sportives, où il a déclaré aux journalistes que «l’avenir du staff technique sera tranché par le BF après le match face au Portugal» en dit long sur l’avenir de Rabah Madjer et son staff. «Nous respectons beaucoup Rabah Madjer en tant que personnalité sportive, mais son bilan à la tête des Verts sera étudié par les membres du bureau fédéral», ajoute le président de la FAF. Pour revenir au match, il faut dire que les Verts, qui ne sont pas au mieux de leur forme, eux qui restent sur trois défaites de rang, ne vont pas avoir affaire à une partie de plaisir face à l’une des meilleures équipes au monde. En plus de leur déficit sur le plan de jeu, les camarades de Yacine Brahimi, du moins la majorité d’entre eux, auront aussi à surmonter le handicap de jouer, au moins la première période, sous l’effet du carême, car le coup d’envoi du match (20h15) intervient avant la rupture du jeûne. Et lorsqu’on connaît la valeur des joueurs adverses notamment sur le plan physique, il sera certainement difficile pour les Verts de leur tenir tête, d’autant plus que les dernières sorties de nos capés laissent vraiment à désirer. A moins donc d’un sursaut d’orgueil que l’on connait aux Algériens dans ce genre de confrontations et surtout d’une meilleure disposition tactique des joueurs par rapport aux derniers matchs amicaux, la mission de Mahrez et ses coéquipiers ne sera pas une simple sinécure.

Salhi, Slimani et Bennacer d’entrée

Pour ce rendez-vous, Madjer, qui a décidé de titulariser le nouveau gardien de la JSK, Salhi, à la place du décevant Chaouchi, devra aligner un onze porté sur la défensive avec le retour de Medjani dans l’axe aux côtés de Mandi et Bensebaini, alors que le milieu de terrain sera renforcé par le jeune Bennacer qui évaluera aux côtés de Bentaleb dans la récupération. En attaque, c’est Slimani qui éviluera en pointe avec le soutien de Mahrez et Brahimi sur les côtés. En face, le Portugal, dont ce match face à l'Algérie sera le dernier test avant d'entamer le Mondial 2018 en Russie, évoluera avec son équipe type avec en vedette la star Cristiano Ronaldo. Absent contre la Belgique samedi à Bruxelles (0 - 0), Cristiano effectuera en effet son grand retour ce soir l'occasion du match amical contre l'Algérie. La méga star du Real Madrid avait bénéficié d'une semaine de vacances en famille juste après le succès en finale de la Ligue des champions contre Liverpool (3 - 1) le 26 mai à Kiev. En plus de Cristiano Ronaldo, le match face à la sélection algérienne marquera également le retour du gardien Rui Patricio qui a rompu vendredi dernier unilatéralement son contrat avec le Sporting, plongé dans une grave crise après l'agression de plusieurs joueurs par des supporters en plein centre d'entraînement.

Ali Chebli