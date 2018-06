«A 80% ce sera Menad, mais...»

Par DDK | Il ya 5 minutes | 3 lecture(s)

Beaucoup de choses ont été dites ces dernières heures sur le prochain entraîneur de la JSK. Plusieurs noms ont été cités, sans que la direction ne tranche officiellement sur la question.

Lors d’une discussion hier avec le porte-parole de la JSK, Miloud Iboud, il nous a affirmé que c’est Djamel Menad, dont le départ de la barre technique des Verts devrait être officialisé à l’issue du match amical de ce soir face au Portugal, qui serait l’entraîneur de la JSK la saison prochaine. «Ce sera Menad à 80%. Le président a discuté avec lui et les négociations sont en bonne voie. Néanmoins, je ne peux pas vous assurer à 100% que ce sera lui. Il y a toujours la possibilité qu’il ne trouve pas un terrain d’entente avec Mellal qu’il rencontrera prochainement», nous a confié Miloud Iboud, nouveau porte-parole de la JSK.

On parle aussi d’un coach français

Dans le même registre une source très proche du dossier recrutement nous a affirmé que la direction serait en négociations avec un coach français. Notre source a même ajouté que le manager général Karim Doudane devait négocier avec l’entraineur en question, hier ou au plus tard aujourd’hui, pour tenter de trouver un terrain d’entente. «Doudane négociera avec un coach français qui pourrait être le nouvel entraineur du club. Tous sera plus clair dans les prochaines heures», nous a déclaré Iboud. Le futur entraîneur de la JSK sera donc normalement connu d’ici quelques jours, ou même quelques heures.

Yettou annonce son départ

C’est désormais officiel, le milieu de terrain de la JSK, Nassim Yettou, ne sera pas Canari au prochain exercice. Le joueur a pris la décision de partir, bien que les dirigeants kabyles aient pris attache avec son manager pour tenter de le convaincre de prolonger son contrat. Le joueur, dont le contrat avec la JSK a pris fin, a annoncé son départ définitif du club sur le mur de sa page Facebook, hier après-midi, après 2 saisons. Il a par ailleurs remercié certaines personnes à la JSK, comme l’ex-entraineur Mouassa, l’ex-manager général Brahim Zafour et même l’ex-président Hannachi. Tout en estimant avoir accompli sa tâche convenablement, Yettou a souhaité une bonne réussite au club kabyle.

Samy Slama officialise sa venue



Comme annoncé dans notre édition d’hier, le milieu de terrain franco-algérien Samy Slama a officialisé, hier, sa venue à la JSK, en paraphant un contrat de deux saisons, à Paris, en présence du manager du club, Karim Doudane. Le joueur, âgé de 27 ans et qui a évolué la saison passée en Norvège sous le maillot de Kvic Halden, a décidé de vivre une expérience dans le championnat algérien avec la JSK. Les responsables kabyles attendent de lui qu’il apporte un plus à l’équipe. «J’ai accepté le chalenge de la JSK car c’est un club qui n’est plus à présenter. Je suis un joueur ambitieux et je veux réussir mon passage dans ce prestigieux club avec lequel j’espère gagner des titres. Je suis un joueur polyvalent qui peut évoluer sur tout le flan gauche, que ce soit en milieu ou en attaque et j’espère que je serai à la hauteur des attentes du merveilleux public de la JSK», nous a confié, hier, le jeune Slama jute après la signature de son contrat. En plus de Slama, l’attaquant franco-algérien Amaouche Kacem (26 ans), qui a joué la saison passée avec le club français de Besançon, devait officialiser aussi sa venue hier soir. Le joueur à tout conclu avec Doudane et sauf surprise de dernière minute il sera aussi kabyle lors du prochain exercice.



Belkhiter pour remplacer Redouani ?



Selon une source autorisée, le défenseur international Mokhtar Belkhiter pourrait atterrir à la JSK lors des prochaines journées. Les responsables kabyles sont en contact avec l’agent du joueur pour son probable recrutement à la JSK, en remplacement du titulaire du poste, Redouani, parti chez l’ESS. Dès que les dirigeants de la JSK ont appris que Belkhiter, qui a évolué la saison passée au Club Africain (Tunisie), n’est signataire dans aucun club, ils ont contacté son agent pour négocier avec lui.

Cinq jeunes pépites promues professionnels

C’est officiel, la direction de la JSK a promu, avant-hier, cinq joueurs des jeunes catégories en équipe fanion. Il s’agit d’Aït Idir, Aït Abdeslam et Iratni (Défenseurs) Belkacemi (Attaquant) et Aoudjit (Gardien de but). Les cinq heureux lauréats ont été d’ailleurs conviés à parapher leurs contrats professionnels. Un engagement qui portera sur un bail de trois années. Ces cinq nouveaux promus viennent ainsi s’ajouter aux six éléments déjà en place, à savoir, Tizi Bouali, Guemroud, Oukaci, Tafni, Renai et Saidoune. Ils seront donc pas moins de onze enfants au club à figurer dans l’effectif de la JSK version 2018/2019. M. L. et S. K.