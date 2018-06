Le WA Béjaïa perpétue la tradition chez les minimes

Par DDK | Il ya 57 minutes | 70 lecture(s)

Le WA Béjaïa a perpétué la tradition, en s’offrant sa cinquième coupe d’Algérie de suite chez les minimes filles, en battant le RC Béjaïa sur le score de 3 à 0 (25/17, 25/18 et 25/23), mercredi, à la salle OMS de l’OPOW de Béjaïa. Le nombreux public qui a assisté à la rencontre est rentré chez lui très content de la prestation des deux teams. Les filles du WAB n’ont pas trouvé beaucoup de difficultés à imposer leur jeu, surtout lors des deux premiers sets qu’elles ont dominés de bout en bout. Hormis le troisième set, qui a été un peu équilibré suite au réveil des filles du RCB, le WAB a été auteur d’une prestation à la hauteur. Sa victoire est, donc, amplement méritée. Le trophée a été remis à l’équipe par les autorités locales, à leur tête le wali intérimaire, en présence des élus de l’APC et du président de la Fédération.

Les cadettes du MB Béjaïa, 23 ans après

D’un niveau très appréciable, la finale des cadettes a été très disputée entre les filles du MB Béjaïa et celles du NC Béjaïa. Un match qui a été très attendu par les amoureux du volley-ball béjaoui, vu la richesse des deux effectifs et leur qualité. Au finish, c’est le MBB qui a eu le dernier mot et pris sa revanche, par la même occasion, sur le même adversaire qui l’avait humilié à trois reprises cette saison. Avec un score de 3 à 0 (25/17, 25/15 et 25/23), le MBB décroche, donc, la coupe d’Algérie dans sa catégorie, après 23 ans de disette. Au bout, c’étaient deux finales ayant impliqué quatre formations béjaouies, en une soirée ramadanesque très animée, à laquelle a assisté un public très nombreux, composé en majorité de familles.

Z. H.