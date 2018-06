Jugurtha Zahnoun, la fierté de Tadmaït

Par DDK | Il ya 55 minutes | 85 lecture(s)

Il s’agit d’un athlète avec beaucoup d’ambitions qui aspire à jouer dans la cour des grands, pas seulement à l'échelle nationale, mais aussi au niveau africain et même international. Jugurtha Zahnoun, natif de Tadmaït, qui a gagné le titre africain en Algérie et a été sacré Champion d'Algérie, comme rapporté sur l'une de nos précédentes éditions, se prépare activement en attendant de prendre part aux stages de l'équipe nationale dans la discipline du Powerlifting, en prévision du championnat d'Afrique qui aura lieu avant la fin de cette année au royaume chérifien, le Maroc. «Je suis un athlète ambitieux qui veut percer davantage et progresser. Je veux donner une autre dimension à ma carrière. Je vise un autre titre africain dans ma spécialité "le développé couché", lors du championnat d'Afrique prévu au Maroc avant la fin de cette année. En principe, ce sera le mois d'octobre prochain», a déclaré Jugurtha Zahnoun. Il se dit confiant quant à ses capacités de hisser le drapeau national au Maroc et même au niveau mondial. «Mais je me concentre pour le moment sur cette compétition continentale. Après, je vais me préparer pour le championnat du monde. Je dois d'abord m'imposer en décrochant le titre africain au Maroc pour me projeter sur la compétition mondial», a-t-il relativisé. Jugurtha Zahnoun lance, par ailleurs, un appel aux responsables locaux de Tadmaït de l'aider car, selon lui, il représente la région et la wilaya dans cette discipline. «J'espère que les autorités locales vont faire un geste en me venant en aide. À ce jour, personne ne s'est manifesté et toutes les dépenses liées à ma préparation ont été à ma charge. C'est vraiment dommage», fait-il savoir.

Massi Boufatis