Les Verts de mal en pis

Par DDK | Il ya 54 minutes | 112 lecture(s)

La rencontre amicale d’avant-hier contre le Portugal sera certainement l’ultime rendez-vous pour Rabah Madjer et son staff à la barre technique.

Arrivé à la tête de la sélection en octobre dernier, en remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz, Madjer est loin de faire l'unanimité, lui qui reste sur quatre défaites de suite en matchs de préparation. Décrié par les supporters lors du dernier match disputé à domicile face au Cap-Vert, Rabah Madjer a tenté de faire le dos rond en refusant de démissionner de son poste, espérant peut-être un sursaut d’orgueil de ses joueurs à l’occasion du rendez-vous d’avant-hier soir à Lisbonne, face aux champions d’Europe et faire ainsi baisser la pression qui pèse sur ses épaules. Mais contrairement à son souhait, les Verts ont fini par mordre la poussière face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui les ont balayés avec l’art et la manière, même si au final le score n’était que de 3 buts à 0. Tranchants, les Portugais ont trouvé la faille après un premier quart d'heure à sens unique. Lancé dans la profondeur par une longue ouverture de William Carvalho, Bernardo Silva remisait de la tête dans la course de Gonçalo Guedes, qui se couchait bien pour tromper Abdelkadir Salhi et ouvrir le score. Vingt minutes plus tard, Ronaldo délivrait un centre parfait depuis l'aile gauche pour la tête de Bruno Fernandes au premier poteau et le break lusitanien avant la pause. Le milieu du Sporting Portugal inscrivait là son premier but en sélection portugaise. Une réalisation bénéfique pour le joueur de 22 ans qui a été agressé avec ses coéquipiers du Sporting par des supporters cagoulés en plein centre d'entraînement, à la mi-mai. Face à une équipe d'Algérie inoffensive, malgré quelques percées balle au pied des ailiers Yacine Brahimi et Riyad Mahrez, les Portugais ont géré en seconde période, avec pour priorité de garder leur cage inviolée. Ils ont tout de même pris le soin d'ajouter un but après un bon centre de Raphaël Guerreiro, repris par une tête rageuse par Gonçalo Guedes (3 - 0).

Madjer s’accroche à son poste

Une victoire sans peine pour les Portugais face à un onze algérien complètement absent et qui n’augure de rien de bon à l’avenir, à moins de trois mois de la prochaine sortie officielle, en septembre prochain, à Banjul contre la Gambie, dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la CAN-2019. Sous les feux de la critique depuis son intronisation à la tête des Verts, il y a sept mois, Rabah Madjer, qui semble avoir grillé son ultime joker à l’issue de la défaite d’avant-hier face au Portugal, reste toujours imperturbable. En effet, pressé par les journalistes à parler de son avenir à la tête de la sélection et surtout s’il compte déposer sa démission après toutes les critiques qu’il ne cesse de subir, lui et son staff de la part des supporters et de la majorité des techniciens, Rabah Madjer est resté droit dans ses bottes en refusant à nouveau de céder à la pression. «Ce n’est pas le sujet de notre conférence de presse. Nous sommes là pour parler du match contre le Portugal. Je continue à travailler normalement sans tenir compte de ce qui se dit à droite et à gauche. Nous avons perdu contre une grande équipe. Nous avons commis certes des erreurs impardonnables, mais c’est de cette façon que nous corrigerons nos erreurs. C’est un match qui restera dans l’histoire. On va continuer à préparer la CAN», souligne Rabah Madjer d’un ton serein, comme si la sévère défaite face au Portugal, une semaine après celle enregistrée à Alger contre le Cap-Vert, est une suite logique dans le processus de la préparation des Verts pour les prochaines échéances. «Ce n’est pas normal qu’on mette à débat l’avenir d’un entraîneur après des matches amicaux», ajoute Madjer, qui est revenu sur la prestation de ses poulains lors de ce test face aux Portugais. «Je crois que mes joueurs ont eu du mal à faire leur entrée dans le match. C’était trop difficile, mais je reste satisfait de leur comportement global sur la surface de jeu. C’est à travers ce genre de match que nous allons nous améliorer. Notre objectif demeure la préparation du match contre la Gambie. Nous serons prêts pour ce rendez-vous», assure-t-il. Pour Rabah Madjer, les Verts, qui sont pourtant passés à côté, ne doivent pas rougir de la défaite face aux coéquipiers de Ronaldo. «Une défaite fait toujours mal, mais nous avons perdu avec les honneurs. Vous rendez-vous compte, nous avons été battus par une grande équipe du Portugal qui comprend en son sein un certain Cristiano Ronaldo. Celle-ci est, de surcroît, championne d’Europe. Elle va disputer aussi dans les tout prochains jours la coupe du monde. Je remercie mes joueurs pour avoir donné le meilleur d’eux-mêmes. C’est en affrontant des équipes de cette stature que nous pouvons bien préparer nos prochaines échéances continentales. C’est contre les grandes équipes qu’on se prépare bien. L’Egypte a perdu contre la Belgique par 3 buts à 0, mais cela peut arriver à n’importe quelle équipe. C’est la meilleure façon de préparer les matches officiels», tente de relativiser Madjer, plus que jamais proche de la porte de sortie.

Que décidera le Bureau fédéral ?

D’ailleurs, le Président de la FAF a indiqué, lors d’un point de presse tenu à Alger, à la veille du match contre le Portugal, que le Bureau fédéral se réunira le 24 juin prochain pour évoquer le bilan du staff technique des Verts. «Un bilan sera établi après le match amical contre le Portugal, pour évaluer le parcours de la sélection nationale pendant cette phase préparatoire», a déclaré Zetchi aux journalistes, ajoutant que «le constat sera débattu au cours de la prochaine réunion du bureau fédéral, prévue le 24 juin». Pour les observateurs, le sort de Madjer et son staff a été tranché au lendemain de la défaite face au Cap-Vert et la réunion du BF le 24 juin prochain ne sera, en réalité, qu’une simple formalité pour officialiser le renvoi du staff actuel des Verts et la nomination d’un nouveau coach.

Ali Chebli