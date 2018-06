La cession des parts des actionnaires rejetée

Par DDK | Il ya 55 minutes | 78 lecture(s)

Comme il fallait s’y attendre, la décision des actionnaires de céder leurs parts au profit du CSA a été rejetée à l’unanimité par les membres du club amateur qui se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire très tard dans la soirée de mercredi dernier, au Salon d’honneur du stade de l’UMA. Même l’idée d’ouvrir le capital de la SSPA n’a pas enchanté outre mesure les présents, sachant que la procédure y afférant devra prendre plus de temps que prévu, alors que celui-ci joue présentement contre la JSMB. Il convient de préciser que ces travaux qui ont débuté sur fond de querelles et de forte tension, ont abouti par l’installation d’un comité de crise composé de six membres issus de l’AG du CSA, dont son président, Belkacem Houassi. L’objectif sera celui de gérer les affaires courantes du club et de faire le forcing sur les actionnaires pour rester au chevet du club jusqu’au démarrage de la prochaine saison sportive. Un défi qui semble toutefois difficile à relever au regard de la décision de retrait des actionnaires, prise le 31 mai dernier. De nombreux amoureux du club qui se trouvaient dans l’enceinte du stade pour suivre avec beaucoup d’intérêt les travaux de l’AGE du CSA, ont invité ses membres à se serrer les coudes dans ces moments difficiles en plaçant les intérêts de la JSMB au-dessus de tout. D’ailleurs, et comme pour se rassurer un tant soit peu, ces mêmes supporters ont beaucoup discuté avec le président du CSA, M. Houassi, sur le devenir du club, à l’issue des travaux de l’AG qui n’ont pris fin qu’aux aurores. Normal, dira-t-on, car au moment où d’autres clubs font leurs "emplettes" sur le marché des transferts et s’apprêtent aussi à entamer la préparation de la nouvelle saison sportive, à la JSMB, les choses n’avancent pas du tout et risquent même d’aller en s’empirant dans les jours à venir si le blocage persiste encore en son sein.

Khedaira file à l’USMBA

Le portier Sofiane Khedairia, dont le départ était déjà pressenti, est ainsi le premier joueur de la JSMB à avoir changé de destination cet été. L’ancien keeper de l’Entente de Sétif qui s’est engagé officiellement avant-hier avec l’USM Bel Abbes, a paraphé un contrat d’une durée de deux ans au profit de ce club. Du reste, cette nouvelle n’a fait que réjouir tous les amoureux de la JSMB qui lui avaient, rappelant-le, reproché son manque d’engagement envers l’équipe. D’où, d’ailleurs, sa mise à l’écart par le coach Mounir Zeghdoud lors des derniers matchs de la saison. La direction du club qui l’avait fait venir durant le mercato hivernal, avait pourtant beaucoup misé sur son expérience pour aider la JSMB à retrouver l’élite. Pour cela, il s’agira désormais de gérer au mieux cette période de transition au risque de connaitre une saignée cet été. Ceci quand on sait surtout que bien des clubs de l’élite tentent de profiter de la situation de blocage que connait actuellement la JSMB pour la vider de sa matière grise.

B. Ouari