Mourad Rahmouni proche d’Al Ramtha (Jordanie)

L’ancien coach de la JSK, Mourad Rahmouni, est sur le point de connaitre sa première expérience en dehors du pays, lui qui est annoncé comme le futur entraîneur du club jordanien Al Ramtha. En effet, selon la presse locale, l’ancien entraîneur de la JS Kabylie a trouvé un accord via son manager pour prendre en main les destinés du club de la division 1 du championnat de la Jordanie, Al Ramtha. Selon la même source, Mourad Rahmouni a tout conclu avec les dirigeants d’Al Ramtha et il ne reste que la signature du contrat qui devrait se faire juste après les fêtes de l’Aïd El Fitr. Dans une déclaration hier à la presse, le président du club jordanien, Abdelhalim Smara, a indique que «les négociations avec Mourad Rahmouni ont abouti et on attend sa venue en compagnie de son agent pour la signature du contrat». Reste à savoir maintenant si Mourad Rahmouni va prendre seul la barre technique de ce club jordanien qui disputera la prochaine Coupe arabe des clubs ou bien il va emmener avec lui son adjoint et ami, Faouzi Moussouni, avec lequel il a toujours travaillés au sein des différents clubs qu’il a entrainés en Algérie, à l’instar de la JSK, du MO Béjaia et du MC Saida.

A. C.