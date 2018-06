Belmokhtrar presque acquis

Par DDK | Il ya 55 minutes | 126 lecture(s)

La direction de JSK et celle du DRBT sont sur le point de régler le cas de l’attaquant Mohamed Amine Belmokhtar. En effet, lors d’une réunion tenue avant-hier soir entre les responsables kabyles et ceux de Tadjenanet, les deux parties se sont entendues sur presque tous les points relatifs au transfert de l’attaquant du DRBT à la JSK. Cependant et d’après notre source, la direction de Tadjenanet a demandé aux dirigeants de la JSK de leur céder, en contrepartie, deux joueurs, dont le défenseur Ali Guitoune. Les responsables kabyles ont demandé un temps de réflexion et devaient rendre leur réponse dans la soirée d’hier ou au plus tard aujourd’hui. Quant au joueur, il dit tenir à venir à la JSK : «Il y a aussi le CSC qui insiste pour m’avoir, mais moi je veux jouer à la JSK. J’espère qu’un terrain d’entente sera trouvé car je tiens vraiment à jouer à la JSK. Je suis convaincu que c’est avec la JSK que je pourrai réaliser mes ambitions et mes objectifs», nous a-t-il déclaré.

Deux Africains attendus demain

Par ailleurs, la direction kabyle devra conclure avec deux joueurs africains dans les toutes prochaines heures. Selon notre source, ils arriveront demain ou lundi pour signer leurs contrats avec le club kabyle. Malgré notre insistance, notre source a refusé de nous donner les noms et la nationalité des joueurs en question. Selon la même source, deux autres Africains subiront des testes pour un probable recrutement à la JSK. Le président Mellal veut en effet recruter quatre joueurs, dont deux en prêt. Concernant le meneur de jeu Abdellah El Mouden, nous avons appris que les dirigeants kabyles devaient entamer les négociations avec la direction du PAC, hier soir. Ayant tout conclu avec le joueur, ils négocieront cependant sa lettre de libération avec le président du PAC, Zetchi. Les prochaines heures nous diront si un accord aura été trouvé entre les deux clubs.

La question du coach sera tranchée aujourd’hui

Selon une source très proche de la direction kabyle, le président Cherif Mellal devrait trancher la question du nouvel entraîneur de l’équipe, aujourd’hui ou au plus tard demain. En voyage à Dubaï pour régler certaines affaires personnelles, le chairman kabyle était attendu hier après-midi au pays. Selon notre source, une réunion était prévue pour hier soir, ou aujourd’hui, entre le président kabyle et les membres de la cellule de recrutement pour trancher sur la question du coach. La piste Djamel Menad serait toujours d’actualité, même si, selon nos sources, le manager général de la JSK Karim Doudane aurait négocié avec un coach français lors de son séjour à Paris. Les dirigeants kabyles sont en contact aussi avec Menad, l’adjoint du sélectionneur national. Le suspense reste donc entier sur l’identité du coach qui drivera la JSK la saison prochaine. Redoutant un mauvais choix, Mellal préfère prendre tout son temps. Il veut un coach pour deux ou trois saison au moins. Les supporters kabyles quant à eux patientent et ne souhaitent qu’une chose : voir la JSK jouer les premiers rôles.

M. L.