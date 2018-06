Le MB Bouira et l’E Sour El Ghozlane sacrés

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Dans un bulletin spécial paru sur son site jeudi dernier, la Ligue régionale de football d’Alger (LRFA) a mis en exergue le classement final des différentes divisions et catégories. Ainsi, après l’accession des seniors de l’E Sour Ghozlane en inter-régions et celle du FC Thamelahth, pour la première fois de son histoire, en division Régionale 2, les jeunes catégories des équipes de Bouira continuent, de leur côté, de se distinguer d’année en année, en occupant les premières places. C’est le cas des U19 de l’E Sour Ghozlane, évoluant dans le groupe «D», qui ont remporté le championnat dans leur catégorie, devançant leur dauphin, l’US Soummam, de deux points. L’équipe de Sour Ghozlane a remportée 19 sur les 26 rencontres disputées. Deux autres équipes de Bouira, à savoir le MBB et le MCB, suivent juste derrière, respectivement, à la troisième et à la quatrième place. Dans la catégorie U17, c’est le MB Bouira qui a dominé le championnat, en terminant en tête avec 70 points, soit 16 points d’écart sur son poursuivant, le MC Bouira. Les protégés de l’entraîneur du MBB, Araâr Mohamed, ont remporté 23 des 26 matchs disputés. Ils terminent aussi avec la meilleure attaque (111 buts inscrits) et la meilleure défense (21 réalisations encaissées). Dans la catégorie des U15, c’est l’équipe de la JS Akbou qui remporte le championnat, suivie de trois clubs, à savoir l’E Sour Ghozlane, la JS Tichy et le CRB Kherata. Quant au MCB, il termine à la cinquième place. De leur côté, les U15 du MB Bouira ont, pour leur première expérience dans le groupe «F», bouclé la saison à la cinquième place dans un championnat dominé par le Paradou AC. Outre ces performances, il faut dire que malgré la bonne forme des jeunes catégories, qui comptent des joueurs pétris de qualités, les dirigeants d’équipes premières locales préfèrent, le plus souvent, chercher des joueurs ailleurs et dépenser des sommes d’argent faramineuses au lieu de faire confiance aux joueurs du cru. Pourtant, beaucoup d’éléments venus de divers horizons quittent ces clubs en milieu de la saison. Le cas du MB Bouira est sans doute le plus illustratif. En effet, ce club a connu, ces trois dernières années, une véritable saignée, suite au départ de la moitié de son effectif : 14 cette saison, dont dix ont claqué la porte à la fin de la phase aller. La plupart des jeunes joueurs de la région tentent, donc, leur chance ailleurs. C’est le cas de Salhi Yacine qui avait quitté le MCB alors qu’il était junior, pour rejoindre le MO Béjaïa comme espoir. Le joueur vient, d’ailleurs, de signer un nouveau contrat avec le CS Constantine.

M’hena A.