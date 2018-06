Les U11 au tournoi international de Nantes

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Les U11 de l’USM Draâ Ben Khedda, drivés par Abdelaziz Chalal et Said Merdaoui, directeur technique, participeront au tournoi international de Nantes (France), prévu du 17 au 25 mois en cours. Les minimes de l’USMDBK s’envoleront pour la France jeudi prochain, trois jours avant le coup d’envoi de cette manifestation footballistique qui regroupera plusieurs équipes venues d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. La délégation de l’USM Draâ Ben Khedda sera composée de 17 personnes, à savoir 13 joueurs et quatre dirigeants qui vont les accompagner. «Chaque année, nos athlètes prennent part à des tournois internationaux surtout en France. L’an dernier, ce sont les benjamins qui avaient pris part à un tournoi international. Cette année, ce sont les joueurs nés en 2007 qui participeront au tournoi international de France qui aura lieu à Nantes», dira le directeur technique de l’école de l’USMDBK. Et de poursuivre : «Ce sera l’occasion pour eux de côtoyer des jeunes des autres pays et de se mesurer à eux, tout en montrant leur talent et leurs qualités. C’est un rendez-vous qui a son importance pour nos minimes qui sont très heureux de faire ce voyage en France. Un voyage dans le cadre sportif avec un côté loisir et éducatif». Les U11 des Ciel et Blanc passeront donc les derniers jours du mois de Ramadhan et fêteront l’Aïd El Fitr en France.

Massi Boufatis