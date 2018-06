Boudoumi (MCO) quatrième recrue

Par DDK | Il ya 24 minutes | 2 lecture(s)

L’ex-milieu de terrain du MC Oran, Omar Kamel Boudoumi, s’engage avec les Vert et Noir et devient ainsi la quatrième recrue estivale des Béjaouis.

L’opération recrutement au sein de la maison MOB se poursuit, donc, avec la signature de l’ex-milieu du MC Oran, Omar-Kamel Boudoumi, 28 ans, au profit du MOB pour une durée de 2 ans. Les négociations, qui ont débuté quelques jours auparavant, se sont concrétisées dans l’après-midi d’avant-hier, au bout de quelques minutes seulement. Un laps de temps très court durant lequel les deux parties se sont mises d’accord sur tous les points. Boudoumi, milieu offensif, est donc la quatrième recrue du MOB, après Kadous, Aïbout (MCS) et Amokrane (ESS), en attendant Dehar (CSC), attendu hier à Béjaïa pour poursuivre les négociations et signer son contrat. D’autres joueurs sont, aussi, attendus dans la capitale des Hammadites dans les heures qui viennent, à l’image de Benabderrahmane (USMBA) et Boulekhoua (MCA). La liste est encore longue, puisque plusieurs managers proposent quotidiennement des joueurs que la commission de recrutement étudie minutieusement. S’agissant de l’attaquant du MOB Belkacemi, très convoité sur le marché des transferts, il est attendu aujourd’hui pour négocier, après avoir donné son accord de principe de continuer l’aventure avec les Crabes. Il lui reste quelques détails à régler avant de parapher son nouveau contrat, afin de défendre les couleurs du MOB deux saisons encore.

Ça coince avec Alain Michel

D’après une source proche des affaires du MOB, le recrutement d’un nouveau coach n’est toujours pas réglé, après l’échec des négociations avec le manager d’Alain Michel, le coach que la commission de recrutement et Rachid Malek ont placé comme priorité. Les négociations avec l’ex-entraîneur du CRB et du NAHD ne sont pas rompues pour autant, malgré un désaccord sur le volet financier, sachant que le technicien français a placé la barre très haut sur ce plan là. La direction du MOB souhaite, néanmoins, trouver le plus vite possible un terrain d’entente avec Alain Michel, quitte à faire des concessions, pour clore définitivement cette opération, en vue de se concentrer sur le reste : le stage de Tunisie, la liste des libérés…

Z. H.

OMAR-KAMEL BOUDOUMI, nouveau milieu de terrain du MOB

«J’espère être à la hauteur»

Après la signature d’un contrat avec les Crabes, l’ex-milieu du MCO, Boudoumi Omar-Kamel s’est dit honoré de porter le maillot Vert et Noir. «Je suis très heureux de signer au MOB, malgré une multitude de contacts que j’ai eu avec d’autres clubs. C’est un honneur pour moi de défendre les couleurs de mon nouveau club. Le MOB ne se refuse pas ! Je suis venu pour donner un plus à l’équipe en espérant relancer ma carrière après avoir quitté un autre grand club. On a pu trouver rapidement un terrain d’entente avec les dirigeants, puisque les négociations n’ont pris que quelques minutes. J’espère être à la hauteur de la confiance placée en moi et procurer de la joie à ce merveilleux public qui s’est imposé sur la scène footballistique nationale en un temps record», dira Boudoumi.

Propos recueillis par Z. H.