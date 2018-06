AGO des actionnaires, le 30 juin

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Selon une source digne de foi, les actionnaires composant la SSPA / JSMB tiendront une assemblée générale ordinaire (AGO) le 30 de ce mois pour la présentation des deux bilans moral et financier au titre de l’exercice précédent. Il convient de rappeler que lors de la récente AGEx de ces mêmes actionnaires, tenue au siège de la SCS des frères Tiab, le président du CSA, M. Houassi, qui y avait pris part, les avait invités à présenter la situation financière du club et la nature de ses dettes. Dans le même temps, et en réponse à l’AGE du CSA qui s’est tenue mercredi dernier, les actionnaires l’ont déclarée illégale du point de vue règlementaire car, selon eux, le quorum n’avait pas été atteint. N’était-ce, d’ailleurs, la forte pression exercée alors par les supporters du club s’y trouvant sur place, l’AGE en question n’aurait pas eu lieu.

Le NAHD relance la piste Bensaha

Après un premier round de négociations qui s’est avéré infructueux entre l’attaquant de la JSM Béjaïa Bilal Bensaha et les dirigeants du NA Hussein Dey (Ligue 1), ces derniers qui sont à la recherche de l’oiseau rare pour renforcer leur compartiment offensif sont revenus à la charge pour tenter de convaincre l’enfant de Boufarik de rejoindre leur équipe dès cet été. Cela dit, et selon plusieurs sources, c’est le coach des Sang et Or, Bilal Dziri, qui serait derrière cette proposition faite à sa direction en vue de renouveler son intérêt pour cet attaquant racé ayant effectué, faut-il le préciser, une seconde moitié du championnat honorable avec son équipe. Il est, notamment, l’auteur de six buts et plusieurs passes décisives avec les Vert et Rouge de la Soummam. À ce propos, il convient de rappeler que Bilal Bensaha, ayant passé huit longs mois de convalescence à cause d’une intervention chirurgicale faite au genou, n’avait effectué son retour à la compétition officielle que depuis le mois de janvier écoulé. Néanmoins, il s’était montré décisif en concrétisant plusieurs occasions, et ses qualités techniques lui ont valu tout le respect des amoureux du club qui l’invitent d’ailleurs à poursuivre son aventure avec son équipe. Il a constitué aussi avec l’autre attaquant, Réda Bensayeh, la force de frappe de la JSMB aux côtés du meilleur buteur de l’équipe et du championnat, Abdelouahid Belgherbi. De ce qui précède, et comme mentionné plus haut, le joueur qui se trouve en fin de contrat avec la JSMB pourrait bien choisir un autre chemin cet été et être tenté par l’offre du NAHD, un club de Ligue 1 qui, de plus, prendra part à la prochaine édition de la coupe de la CAF. Un chalenge dont rêve tout joueur ambitieux pour étoffer son CV et gouter aussi aux sensations d’une compétition de haut niveau. L’on apprend également qu’il n’y aurait pas seulement les banlieusards Algérois qui seraient intéressés par le profil du joueur puisque des sources indiquent que ce dernier serait aussi proposé à la JSK en vue de bénéficier de ses services dès cette période des transferts. En tout état de cause, Bensaha qui est libre de choisir sa prochaine destination, pourrait bien monnayer son talent ailleurs d’autant que la grave crise administrative que vit actuellement la JSMB pourrait le pousser à changer d’air. À l’instar du portier Sofiane Khedairia qui, lui, a rejoint, depuis jeudi dernier, les rangs de l’USMBA en paraphant un contrat de deux ans avec le club de la Mekerra.

B. Ouari