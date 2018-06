«Heureux de rejoindre la JSK»

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

L’attaquant, du DRBT, Mohamed Amine Belmokhtar, 24 ans, devrait officialiser sa venue à la JSK dans les prochaines heures. Joint avant-hier soir, le joueur a exprimé sa grande joie de rejoindre le club kabyle.

La Dépêche de Kabylie : On croit savoir que les dirigeants de la JSK ont tout conclu avec la direction du DRBT. Le confirmez-vous ?

Mohamed Amine Belmokhtar : Effectivement, tout a été réglé et je peux vous dire que je suis officiellement à la JSK. J’attends juste que le manager général du club, Doudène, appelle mon manager pour venir à Tizi Ouzou et signer mon contrat. Je suis très heureux que tout se concrétise enfin.

Le CSC vous voulait aussi et d’après nos informations votre président aurait même donné vos papiers à ses dirigeants…

Effectivement, le CSC me voulait et même le wali de Mila est intervenu pour que j’opte pour ce club. Cependant, j’ai informé les responsables du CSC que j’avais pris ma décision de jouer à la JSK. Mes responsables ont donc tout réglé avec les dirigeants kabyles et je serai Canari inchallah.

Pourquoi avoir choisi la JSK ?

Ce n’est sûrement pas une question d’argent, mais plutôt le chalenge sportif, car je suis persuadé que c’est la JSK qu’il me faut pour réaliser mes ambitions. Bien que le CSC joue la Ligue des champions et que son offre soit plus alléchante, j’ai choisi la JSK, dès le début, et j’ai insisté auprès de mes dirigeants pour que je rejoigne le club kabyle.

Quels sont vos objectifs avec la JSK ?

J’aspire à gagner des titres avec la JSK en plus de rejoindre l’équipe nationale. La JSK est un club qui n’est plus à présenter et je suis persuadé que c’est le club qui me permettra de progresser et de réaliser mes rêves inchaalah.

Vous avez inscrit 8 buts en plus de 7 passes décisives avec le DRBT. Vous prétendez sûrement à faire mieux avec la JSK…

En effet, je ferai tout pour faire beaucoup mieux avec la JSK au cours du prochain exercice. Je suis un joueur ambitieux et je ferai tout pour apporter un plus à la JSK et être à la hauteur de la confiance placée en moi par ses responsables.

Le président Mellal a promis de ramener de bons joueurs et la concurrence sera très rude dans les différents postes…

La concurrence ne me fait jamais peur, au contraire, elle me pousse à chaque fois à redoubler d’efforts pour être meilleur. Je connais mes qualités et je ne vais pas lésiner sur les efforts pour procurer de la joie aux supporters de la JSK.

En parlant des supporters, qu’avez-vous à leur dire ?

Je sais que les supporters de la JSK aiment beaucoup leur club et inchaalah la JSK réalisera une grande saison l’année prochaine. Me concernant, je leur promets de tout faire pour marquer des buts et leur procurer de la joie à chaque match.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi