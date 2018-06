Le stade Rabah Bitat rouvert bientôt

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

La réouverture du stade OPOW Rabah Bitat, fermé depuis 2010 à cause de multiples travaux, dont la pose de la toiture de la tribune officielle, interviendrait sous peu.

Il faut savoir que sa fermeture, qui a duré huit saisons, a privé les équipes sportives au niveau local, et même régional et national, de cette belle structure, aux normes olympiques, car dotée principalement d’un gazon naturel. Avant sa fermeture en 2010, le stade abritait des rencontres de Dame coupe dans ses différentes phases. Une équipe bougiote, à savoir la JSMB, y a même été domiciliée pendant une certaine période. A rappeler que les travaux de cette infrastructure, notamment ceux de la pose de la toiture de la tribune officielle, confiés à une entreprise tunisienne, ont connu divers arrêts et donc retards, notamment suite à des réserves émises par le bureau d’étude chargé du suivi du projet. Ce dernier a été, par la suite, confié à une autre entreprise, algérienne cette fois-ci, après de longues procédures administratives d’usage. Entamé en 2011, le projet, qui a coûté la bagatelle de 100 millions de dinars, n’a été finalement livré qu’en 2015. En parallèle, il a bénéficie de travaux de réhabilitation des vestiaires et leur dotation en équipements nécessaires. Par la suite, ce fut l’extension des tribunes, pour porter la capacité d’accueil du stade à 20 000 places (5 000 place pour chaque tribune).

Les clubs locaux soulagés

Là encore, les travaux ont connu des phases d’arrêt à cause de la conjoncture économique. Du coup, une partie du projet, soit une tribune de 5 000 places, a été sacrifiée, alors que les travaux d’achèvement de l’autre tribune ont été marqués par des retards. Il a fallu le concours des services de la wilaya pour reprendre les travaux, notamment ceux de la clôture et des salles de sport et services de l’OPOW. Aujourd’hui, force est de constater qu’il ne reste pas grand-chose pour sa livraison et son exploitation, tant attendue par les clubs de football et les sportifs pratiquant d’autres disciplines. Situé à la sortie Ouest de la ville de Bouira, à quelques encablures de l’autoroute Est-Ouest, le stade est à moins d’une heure de la capitale. Il constituera une bouffée d’oxygène pour les clubs locaux, notamment le MB Bouira, évoluant en division Inter-régions, qui se partage le mythique stade Bourouba Saïd avec trois autres équipes de la commune de Bouira, à savoir le MC Bouira, le CR Thameur, l’USM Bouira. Le stade Bourouba Saïd, trop utilisé, se trouve aujourd’hui dans un état de délabrement et représente un véritable danger pour les footballeurs. Le stade OPOW Rabah Bitat peut aussi abriter des rencontres des clubs de l’élite et désengorger certains stades, notamment ceux de l’Algérois. Sa réouverture pour la saison sportive 2018/2019 est plus qu’attendue. La DJS et les autorités de la wilaya sont appeler à multiplier leurs efforts, pour finaliser les dernières retouches dans les meilleurs délais.

M’hena A