La ville de Sour El Ghozlane abrite, depuis le 24 mai dernier, la deuxième édition du Tournoi de football des U12, regroupant 24 équipes représentant les différents quartiers de la localité. Celles-ci ont été réparties sur six groupes de quatre teams chacun. Cette manifestation sportive est organisée par la Ligue communale des sports pour tous et de proximité, en collaboration avec la DJS de Bouira et le CSP (centre sportif de proximité). Deux rencontres sont programmées quotidiennement à raison de 30 minutes par match, dirigées par des ex-joueurs et arbitres locaux. Ainsi, les deux premiers classés de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés aux 8es de finale, pour entamer la phase d’élimination directe et passer aux quarts de finale, puis aux demi-finales. Le tournoi, qui se déroule dans de très bonnes conditions, draine des foules importantes chaque soir, autour d’une ambiance sportive bon enfant. Une très bonne initiative émanant de la Ligue communale, chapeautée par Nordine Lokmane, ex-joueur et entraîneur adjoint du club local, l’E Sour Ghozlane. En somme, cet événement permet aux chérubins amateurs de la balle ronde de s’adonner à cœur joie à leur sport favori, démontrant leur savoir-faire dans un cadre organisé et très bien encadré. Notons que la finale est prévue pour jeudi prochain, au niveau du CSP, avec l’éventuelle présence du défenseur du Milaha, Hocine Laribi, et Belkacemi Smail du MO Béjaïa, tout deux enfants de Sour El Ghozlane, aux côtés des autorités locales. Des trophées et des cadeaux seront remis aux vainqueurs, aux dix meilleurs joueurs et à l’équipe du tournoi.

