Riyad Mahrez se rapproche de son rêve

Par DDK | Il ya 1 heure | 236 lecture(s)

Le milieu offensif international algérien Riyad Mahrez, évoluant à Leicester City, sera cédé à Manchester City pour la somme de 85 millions d’euros, rapportait avant-hier le quotidien anglais Mail online.

Resté au sein de son club après l’échec de son transfert lors du mercato d’hiver, Mahrez, meilleur joueur de la Premier League anglaise en 2016, devrait rejoindre Manchester City au mercato estival, précise la même source. “Riyad Mahrez semble se rapprocher de son souhait de rejoindre Manchester City”, a écrit le Mail online qui ajoute que la star de Leicester sera transférée pour la somme de 75 millions de livres, soit un peu plus de 85 millions d’euros. Le Daily Mirror a, pour sa part, souligné que l’accord du transfert du milieu de terrain des “Foxes” vers les “Citizens”, champions d’Angleterre 2017-2018, était en bonne voie pour sa finalisation. Le Mail online note que Mahrez, 27 ans, a connu une carrière “incroyable” à Leicester, remportant la Premier League en 2016 et marquant 39 buts en 139 matches. Le milieu offensif de Leicester a disputé 36 rencontres de championnat la saison dernière, inscrivant 12 buts et délivrant 10 passes décisives. Au mois de janvier, Leicester avait refusé une offre de Manchester City de 50 millions de livres plus un joueur pour le transfert de Mahrez. Les médias britanniques avaient alors rapporté que le transfert avait été avorté après que Leicester a exigé 80 millions de livres juste avant la fin du mercato hivernal. Mahrez est encore sous contrat jusqu’en 2020 avec Leicester qu’il a rejoint en janvier 2014 en provenance du Havre AC (France). Avec la concrétisation de ce transfert, la star des Verts et meilleur joueur africain en 2016 va rentrer dans l'histoire du club et deviendrait le plus cher joueur acheté par Manchester City. Le dernier grand coup effectué par les propriétaires du club fut le recrutement de Kevin De Bruyne arrivé de Wolfsburg pour la somme de 70 millions d'euros. Mahrez deviendrait aussi le joueur africain et algérien le plus cher.

Ferhat sur les tablettes du FC Nantes

L’ailier international algérien du Havre AC (Ligue 2 française), Zinedine Ferhat, se trouve sur le calepin du FC Nantes en vue de la saison prochaine, rapportait samedi la presse locale. Selon la même source, le club breton est prêt à débourser la somme de 5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur de l’USM Alger. L'Algérien a terminé meilleur passeur de la Ligue 2 la saison dernière avec 20 offrandes en 35 matchs disputés sous les couleurs du Havre qui a raté le 20 mai dernier l'accession en Ligue 1 après la défaite concédée contre l'AC Ajaccio en demi-finales des play-offs. Ferhat (24 ans) avait rejoint le doyen des clubs français en 2016 pour un contrat de trois ans en provenance de l’USMA. Il avait effectué son baptême du feu avec l’équipe nationale le 7 octobre 2017 lors de la défaite concédée par les Verts à Yaoundé face au Cameroun (2-0) en match comptant pour la 5e journée (Gr. B) des qualifications de la Coupe du monde 2018, lorsqu'il avait fait son apparition en cours de jeu.

Adam Ounas pisté par Parme

Après la Sampdoria c’est au tour de Parme de s’intéresser à Adam Ounas. Désireux de renforcer son attaque, le club parmesan, promu en Serie A, a sollicité les dirigeants de Naples pour bénéficier des services de l’international algérien selon Parma Today. Le directeur sportif de Parme, Daniele Faggiano, serait en effet très intéressé par le profil du jeune algérien de 21 ans, d’autant plus que le nouvel entraîneur de Naples, Carlo Ancelotti, devrait statuer sous peu sur les éléments à maintenir dans l’effectif de la saison à venir et ceux dont il faudra se débarrasser. Une porte de sortie pour Adam Ounas qui n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire à Naples la saison passée où l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a pris part à 12 rencontres seulement avec Naples. Outre Parme, le club français de l’OGC Nice a un œil sur l’international algérien. Les Niçois misent sur une formule «prêt» pour attirer l’ancien Bordelais dont la clause libératoire avoisine les 20 millions d’euros.

