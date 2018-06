«Je serai un bon concurrent à Salhi»

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

L’ex-gardien de but de l’ASAM, Oussama Benbot, a officialisé sa venue à la JSK, avant-hier, en paraphant un contrat de deux saisons. Le joueur ne cache pas son ambition de remporter des titres avec le club phare de Kabylie.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez officialisé votre venue à la JSK. Quel est votre sentiment ?

Oussama Benbot : Je suis très heureux de rejoindre la JSK qui est un grand club. C’est un honneur pour moi d’endosser le maillot Jaune et Vert et je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance placée en moi. Je ferai tout pour marquer mon passage à la JSK.

Comment se sont déroulées les négociations avec les dirigeants kabyles ?

Nous avons très vite trouvé un terrain d’entente avec les responsables du club et on s’est mis d’accord sur tous les points en espace de dix minutes à peine. Le projet sportif des dirigeants kabyles m’a vraiment séduit et je n’ai pas hésité à donner mon accord pour signer. Je suis Canari pour les deux prochaines saisons et je ferai tout pour apporter un plus à l’équipe.

Vous avez joué à l’US Chaouia, au CRB Aïn Fekroun et à l’AS Aïn M’lila et là vous venez de signer à la JSK. Pourquoi ce choix ?

La JSK ne se refuse pas et n’importe quel joueur ambitieux prétend à jouer dans ce club qui n’est pas à présenter. J’ai en effet joué dans des clubs en ligue deux comme Aïn Fekroun, l’USC et Aïn M’lila avec lequel j’ai réalisé l’accession en Ligue 1 la saison passée. A présent, la JSK est un autre chalenge pour moi et je ferai tout pour réussir de belles choses avec ce grand club.

Et quel sont vos objectifs ?

La JSK est habituée à jouer les premiers rôles et je veux gagner des titres avec ce club qui en a déjà gagné plusieurs. Certes, l’équipe a joué le maintien les deux dernières saisons, toutefois, je reste confiant quant à un retour en force de l’équipe. Les dirigeants sont en train de faire le maximum pour réussir un bon recrutement et avec une bonne préparation la JSK aura son mot à dire.

La JSK a recruté le gardien international Salhi qui sera certainement le numéro un…

Je suis un type qui croit au travail et je serai un bon concurrent à Salhi qui est un bon gardien. Je ferai tout pour être à la hauteur et le meilleur de nous jouera à chaque fois. Je sais bien que j’aurai ma chance et je ne lésinerai jamais sur les efforts pour servir l’équipe lorsque le coach décidera de me faire jouer.

Un mot pour les supporters de la JSK...

J’espère que la JSK jouera le podium en championnat et ira le plus loin possible en coupe pour satisfaire les supporters de la JSK. Ces derniers ont été déçus la saison passée vu que le club a joué le maintien et inchaallah on les satisfera au cours du prochain exercice en réalisant un bon parcours dans les différentes compétitions qu’on disputera.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi