Hamroune (Dijon) et Belaili (CRB) signent

Par DDK | Il ya 1 heure | 406 lecture(s)

La JSK tient désormais ses septième et huitième recrues estivales, avec la signature, dans la soirée de dimanche, de l’arrière latéral droit du CRB, Amir Belaili, et de l’attaquant émigré du FC Dijon, Rezki Amroune. «J’ai signé pour 3 ans. C’est un rêve d’enfant qui vient de se réaliser. Je suis heureux. Je ferai tout pour être à la hauteur. Je sais que j’ai fait plaisir à beaucoup de gens en signant à la JSK, ma famille surtout», a confié le jeune attaquant Hamroune, juste après la signature de son contrat, lui qui a évolué la saison passé sous le maillot de Dijon en France. Courtisé par de nombreux clubs, Amir Balaili, titulaire indiscutable au sein du CRB, a fini par opter pour la JSK, en signant pour deux saisons. Il rejoint ainsi son ancien coéquipier au Chabab, le portier international Abdelkader Salhi. Avec la signature de Belaili et Hamroune, la JSK assure ses septième et huitième recrues estivales, après les gardiens de but, Salhi et Benbot, le défenseur Souyed, les deux milieux de terrain, Benkhlifa et Slama, et l’attaquant Amaouche. Par ailleurs, l’attaquant du DRB Tadjenanet, Mohamed Amine Belmokhtar ne portera pas le maillot de la JSK la saison prochaine. Le joueur a pourtant donné son accord de principe dans la soirée de jeudi dernier avant de changer d’avis 48 heures plus tard. Son rêve était de jouer à la JSK, mais la pression qu’il avait subie notamment de la part de son président, Tahar Gouaiche, l’a obligé à accepter l’offre du manger du CSC, Tarek Arama, qui lui a fait un pont d’or pour qu’il rejoigne ce club. Tahar Gouaïche, qui avait promis aux dirigeants de la JSK de leur céder Belmokhtar en échange de deux joueurs, à savoir Oukaci et Renaï, n’a pas tenu sa parole puisque, malgré l’accord passé avec les responsables kabyles, il a exercé une pression terrible sur son attaquant pour qu’il opte pour le CSC. Même le wali de Mila a tout fait pour que les responsables du DRB Tadjenanet cèdent Belmokhtar au CSC.

M. L.