Par DDK | Il ya 17 minutes | 4 lecture(s)

Les locaux de l’annexe de la Maison de la culture Mouloud Mammeri d’Azazga ont abrité, durant la soirée d’avant-hier «La nuit des arts martiaux».

Organisée par la section karaté-do du club sportif amateur de la JS Azazga, cette exhibition a vu la participation, outre les athlètes d’Azazga des différentes sections karaté et Vo Vietnam, des sections de Vo Vietnam de Mekla et de l’Athletic Club de Hendou, ainsi que de celle de judo du club de Yakouren. Une grande affluence, composée essentiellement de familles, a été constatée sur les lieux. La finalité de cette action, selon ses organisateurs, c’est de faire connaître ces disciplines à travers grâce auxquelles émergent d’immenses talents, mais qui restent, malheureusement et généralement, sous l’ombre de la discipline budgétivore du football, étant donné que celle-ci est le sport roi. Dans ce sens, M. Berkane, président de la section Karaté de la JSA, affirme: «Le but de cette soirée est la vulgarisation des arts martiaux au niveau de la région et d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur la situation difficile que traverse ses disciplines, vu les énormes difficultés que nous éprouvons tant sur le plan financier que sur le plan infrastructurel. Ceci est dû au fait que le football se taille la part du lion, au détriment des autres disciplines, qui ne ‘’survivent’’ que grâce à la participation financière des parents des athlètes (…)». Maître Rabah Oumariou, premier président de la Ligue de karaté-do de Tizi-Ouzou, expert international 6e dan et entraîneur 3e degré, abonde dans le même sens, en mettant toutefois l'accent sur l’aspect éducatif des arts martiaux : «Outre leur aspect sportif très important dans la formation et l’épanouissement de la jeunesse, les arts martiaux sont avant tout une école. Même si tous les athlètes ne peuvent pas réussir et atteindre le haut niveau, nous tenons à leur inculquer une éducation et une hygiène de vie, l’unes des règles qui feront d’eux de bons citoyens. Les arts martiaux sont une école de la vie qui forme les jeunes et les éloignent des fléaux sociaux». La cérémonie de clôture a été l’occasion de remercier les participants et d’honorer les pionniers de cette discipline, dans la région, avec la remise de diplômes et de coupes.

M. I. B.