Daoud signe à l’Olympique de Médéa

Le meneur de jeu et le maestro de l’US Béni Douala Mohamed Daoud vient de quitter le club, en rejoignant un autre de l’élite. Daoud Mohamed, ce milieu de terrain offensif de valeur, qui s’est illustré lors des deux précédentes saisons sous les couleurs de l’USBD, en division nationale amateur, a réussi à attirer les convoitises. Et c’est l’équipe de l’Olympique Médéa, pensionnaire de Ligue 1 Mobilis, qui a réussi à s’offrir ses services. Le président de l’OM Boukelkal a su comment convaincre le pensionnaire de l’US Béni Douala, en lui faisant signer un contrat de trois ans, avant-hier au siège du club, à Médéa. Daoud, qui a été présenté à la presse juste après sa signature du contrat, qui le liera désormais pour les trois prochaines saisons au club de la ville du Titteri, a déclaré en substance: «Je suis très honoré de porter le maillot bleu et orange. Je viens de réaliser mon rêve de jouer en Ligue 1. C’était mon objectif lorsque je jouais avec l’US Béni Douala, en division nationale amateur. C’est vrai, j’aurais souhaité réaliser l’accession en Ligue 2, mais deux saisons de suite, on a raté cet objectif lors des deux dernières journées, avant le baisser du rideau. Je ne garde que de bons souvenirs de mon passage à l’US Béni Douala, grâce à laquelle je me suis fait un nom». Et de conclure : «Je suis heureux de rejoindre l’Olympique Médéa et j’espère être à la hauteur des aspirations du large public médéen et de la confiance du président Boukelkal. En tout cas, je ferai tout mon possible pour m’imposer, en donnant le meilleur de moi-même». Il faut dire que ces dernières saisons, l’US Béni Douala est devenue cette équipe qui permet aux jeunes talents de s’épanouir, en donnant une autre dimension à leur carrière. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent, en attestent les différents départs enregistrés vers des clubs des Ligues 1 et 2. On peut citer, entre autres, Bensayeh et Belmessaoud, qui jouent à la JSM Béjaïa, Merbah Messala, à la JS Saoura, Zaghnoun Mustapha et Chouiter, au Nasr Hussein Dey, Wassi Noura, à l’ASM Oran, convoité également par le CRB, et Fethi Achour qui a signé il y a quelques jours à l’USM Bel Abbès. La signature de Daoud à l’OM va davantage motiver ses ex-coéquipiers à travailleur durement, en vue de taper dans l’œil des clubs de l’élite.

Massi Boufatis