Malek Baba Ali pressenti à la barre technique

Les dirigeants du nouveau promu en division honneur, le NA Redjaouna, comptent opérer un changement au niveau de la barre technique de l’équipe senior. Même si le coach Mazira a donné satisfaction en faisant accéder le club en division honneur, les responsables du NAR auraient jugé utile de procéder à un changement. Aux dernières nouvelles, et d’après une source proche des affaires du club, la direction installerait, après la fête de l’Aïd El Fitr, le co-entraîneur de Mazira, en l’occurrence le jeune technicien Baba Ali Malek, comme entraîneur en chef. D’après toujours la même source, ce jeune entraîneur connaît bien la maison et la majorité des joueurs, sachant qu’il y aura de nouvelles recrues prochainement. Ce qui va faciliter la tâche de Baba Ali Malek pour accomplir son travail dans les meilleures conditions et dans la totale sérénité. Le successeur du coach Mazira sera épaulé dans sa mission, susurre-t-on, par l’entraîneur des minimes, Madjid Hamadouche. Ce dernier, qui a exercé comme coach des minimes du NAR la saison écoulée, a fait du joli travail. Ce qui a donc poussé les responsables du club à lui confier cette tâche. Pour rappel, Baba Malek a porté les couleurs de la JS Boukhalfa et du CRB Tizi-Ouzou par le passé, avant d’entamer une carrière d’entraîneur.

