Le coach Rachid Berkoud jette l’éponge

Par DDK | Il ya 16 minutes | 5 lecture(s)

Le technicien Rachid Berkoud n’est plu l’entraîneur de la JSC Ouacifs, a-t-il annoncé avant-hier. Il a évoqué des raisons familiales qui l’auraient poussé à prendre cette décision, comme il a aussi parlé du manque de moyens financiers car, à ses yeux, la JSCO aurait pu accéder lors des deux dernières saisons. «J’arrête avec la JSC Ouacifs pour des raisons personnelles et familiales. Lors de ces deux dernières saisons, j’ai fait la navette entre Tizi-Ouzou et Ouacifs et c’est vraiment fatiguant. J’ai donc décidé de démissionner de mon poste d’entraîneur de l’équipe première de la JSC Ouacifs avec beaucoup de regrets. Je ne garde que de bons souvenirs», fera-t-il savoir. Et de terminer : «Je suis de la région et ce n’est pas facile de quitter le club du cœur, mais la vie d’un entraîneur ou d’un joueur est ainsi faite, un jour il est dans un club et un jour dans un autre club. Je regrette de ne pas avoir fait accéder la JSC Ouacifs en Régionale 2, lors des deux derniers exercices. On a une bonne équipe capable de réaliser cet objectif, mais faute de moyens financiers et de motivation, l’équipe a fléchi et c’est ce qui a permis à l’OS Moulediouane et au FC Tadmaït d’accéder en Régionale 2. Je pense qu’il est temps que les autorités locales s’impliquent davantage en accordant plus d’intérêt à ce club qui peut donner beaucoup de joie à toute la population des Ouacifs. La JSCO mérite de jouer dans des paliers supérieurs et non en division de wilaya de Tizi-Ouzou». Cependant, Rachid Berkoud n’a pas encore tranché quant à sa prochaine destination.

M. B.