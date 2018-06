Tournoi de football des U11 et U13

Par DDK | Il ya 16 minutes | 4 lecture(s)

Le stade Olympique OPOW Rabah Bitat de Bouira abrite depuis le 03 Juin dernier un tournoi de football des catégories U 11 et U 13 ans regroupant les équipes du MC Bouira, la sélection de la LWF Bouira, Amel Bouira, FC Charika et une équipe de Draa El Bordj. Ainsi, cette compétition se déroule quotidiennement à partir de 17h30, avec au programme, deux rencontres par jour, à raison de 2 x 10 minutes pour les U11 et 2 X 15 pour les U 13 ans. Les rencontres sont Chapeautées par des arbitres de la ligue. «Pas de trophée de vainqueur», dira Rabah Rezzoug, DAF de la ligue. L’objectif assigné par la ligue enchaine t-il, «c’est de donner le maximum de temps de jeu pour les footballeurs en herbe, et éventuellement offrir aux équipes participatives un matériel pédagogique, des jeux d’équipements, des dossards… C’est tout le monde qui sera donc vainqueur, alors que la meilleure récompense sera sans doute le fairplay et l’esprit sportif à inculquer aux jeunes footballeurs. Par ailleurs, la ligue doit désormais songer à organiser davantage de plateaux au profit des jeunes, et ce, à longueur de saison et non occasionnellement, afin de bien les préparés pour entamer le championnat de wilaya dans leurs catégories respectives.

M’hena A