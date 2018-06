Bouheniche, Touré et Dahar en renfort

Par DDK | Il ya 16 minutes | 4 lecture(s)

Le directeur sportif, Rachid Malek, et les membres de la commission de recrutement du MOB ont frappé un grand coup dans la soirée d’avant-hier, en faisant signer trois nouveaux joueurs pour un contrat de 3 ans chacun.

Les trois éléments ayant paraphé leur bail avec les Crabes sont respectivement : Bouheniche Iliès, axial de l’USM Blida né le 1er aout 1992, Touré Malick, de nationalité malienne et ex-attaquant de l’US Biskra, né le 22 septembre 1995, et Dahar Marouane, milieu offensif du CS Constantine, né le 25 décembre 1991. Avec ces trois nouvelles recrues, le MOB a officiellement engagé sept joueurs et la liste reste encore ouverte pour d’autres éléments que la direction souhaite enrôler, à l’image de Bousouf (NAHD), Khairai (ESS), Boulekhoua (MCA), Bouchar (CRB), Chekhrit (NAHD) et Bouchaib (OM). La commission de recrutement compte boucler la liste des arrivés cette semaine pour établir définitivement la liste des libérés qui se fera proportionnellement en fonction du recrutement, chose qui reste logique pour l’équilibre des postes et du groupe.

Les libérés non encore dévoilés

En effet le directeur sportif du MOB n’a pas encore dévoilé la liste des joueurs à libérer malgré que certains aient déjà préparé le terrain, à l’image de Boucherit qui a déjà fait son choix en optant pour l’USM Annaba. Cette liste peut comporter, d’après une source, Noubli, Nezouani, Benali, Cheklam, Rahal et le gardien Meziane. Selon la même source, la liste des joueurs à libérer sera dévoilée au moment opportun car elle est tributaire des joueurs recrutés. La commission de recrutement veut prendre tout son temps dans le choix des joueurs à libérer et elle étudiera toutes les possibilités pour éviter les erreurs du passé, surtout que la Ligue 1 nécessite un effectif de qualité capable de tenir tête aux ténors du championnat.

Belkacemi prêt à renouveler

Le meilleur buteur du MOB, la saison écoulée, Belkacemi Abdefettah, qui est en fin de contrat, a eu une entrevue dans la soirée d’avant-hier, pour discuter de son avenir avec les crabes. D’après une source proche des affaires du club des martyrs, l’enfant de Sour el Ghozlane a donné son accord de principe pour renouveler son contrat après avoir trouvé un terrain d’entente, et la signature se fera dans les heures qui viennent. Une question reste posée : pourquoi Belkacemi n’a pas signé directement après les négociations? L’épisode de Salhi, qui avait tout réglé avec les dirigeants mobistes, avant de signer au CSC, est encore dans les esprits des supporters qui craignent de perdre encore cet élément de la même manière. Signalons que Belkacemi est le joueur le plus convoité de l’effectif du MOB cette saison. Le fait qu’il soit en fin de contrat a hissé un peu la barre financièrement parlant et le MOB aura des difficultés pour rependre favorablement aux exigences du jouer, surtout quand on sait que le CSC et Amrani sont prêts à mettre le paquet pour l’enrôler.



Alain Michel à Béjaia pour négocier

L’ex entraineur du MCA, CRB et du NAHD, le Français Alain Michel, s’est déplacé avant-hier-soir à Béjaïa dans le but de négocier un éventuel recrutement avec les dirigeants. Les négociations ont duré plusieurs heures, sans pour autant trouver un terrain d’entente, et le technicien français a demandé un temps de réflexion pour étudier toutes les propositions avant de rependre dans les prochaines heures. D’après une source sûre, le seul point de divergence est d’ordre financier. La direction aurait fait des efforts énormes pour convaincre l’ex entraineur de la JSMB et satisfaire ses exigences, surtout que Rachid Malek, le directeur sportif, tient toujours à lui. Une chose est sûre, tout s’accélèrent dans la maison MOB, et d’après un membre de la commission de recrutement, le nouveau coach du MOB sera connu avant la fête de l’Aïd.

Z. H.