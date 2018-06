Les Vert et Rouge à la croisée des chemins

Par DDK | Il ya 14 minutes | 4 lecture(s)

Ce n’est un secret pour personne que la situation de crise, dans laquelle se trouve la JSM Béjaïa depuis la fin du championnat, n’incite guère à l’optimisme. En effet, tous les indicateurs sont au rouge : absence d’une direction, suite à la démission du président du CA, Boualem Tiab, des dettes cumulées de plus de dix milliards de centimes, et risque d’un exode massif des joueurs. Pire, les déboires du club phare de la Soummam risquent même de ne pas finir de sitôt, si l’on se fie à la ferme décision des actionnaires de se retirer définitivement, refusant de préserver ne serait-ce qu’une action, pour éviter la dissolution de la SSPA, comme souhaité par le comité de crise, installé depuis mercredi dernier, ayant à sa tête le président du CSA, Belkacem Houassi. En clair, la JSMB est plus que jamais à la croisée des chemins, ce qui pourrait bien lui porter préjudice, si rien n’est entrepris d’ici peu. Tout cela n’est pas bon signe pour la JSMB dont les supporters ont déjà alerté les autorités locales, notamment la wilaya, pour venir en aide au club afin de lui permettre de relever la tête et entamer enfin le chantier de la nouvelle saison sportive. Entre temps, des joueurs, ne voyant rien venir de la part de leur club employeur, ont déjà opté pour d’autres formations de l’élite, à l’instar du portier Khedairia qui a rejoint l’USMBA, ou encore, Bensaha qui s’est engagé en début de semaine avec le DRBT. Ceci dit, il n’est pas exclu que d’autres éléments leur emboitent le pas pour aller monnayer leur talent sous d’autres cieux. L’on citera dans ce sens, le duo Benchaira-Belgherbi ayant officiellement saisi la CRL pour recouvrer leurs droits et obtenir la fameuse lettre de libération, sachant que les deux joueurs précités demeurent encore liés à la JSMB jusqu’en juin 2019. Idem pour l’attaquant Lakhta Drifel qui aurait eu attache avec le nouveau promu en ligue 2, l’USM Annaba. L’enfant d’Ain Oussara, en fin de contrat avec son club actuel, pourrait bien être tenté de signer pour cette équipe drivée par Kamel Mouassa.

Ghanem contacté par le DRBT, l’USMH et l’OM

Décidément, nombre de clubs des deux ligues professionnelles voudraient coûte que coûte profiter de la détresse de la JSMB, pour faire leur marché en cette période des transferts. Ainsi, et selon les propos même du jeune attaquant des Vert et Rouge, Fouad Ghanem, il a été officiellement contacté par le DRBT, l’O Médéa et l’USMH. Ces formations voudraient bénéficier des services de cet international (U21) pétri de qualités techniques. Toutefois, l’enfant de Timezrit (Béjaïa) qui demeure lié encore à son club formateur jusqu’en juin 2021, nous a confié qu’il n’a pas jugé utile de répondre aux sollicitations de ces clubs qui voudraient l’enrôler, estimant que sa priorité est la JSMB. A ce sujet, il fera savoir en substance. «Par respect à mon club, je ne veux rien entreprendre. Mieux, je souhaite qu’on retrouve la stabilité au plus vite pour préparer la saison prochaine. Il est regrettable d’en être là, nous qui avions raté de peu l’accession.» Une attitude fort appréciée par les supporters des Vert et Rouge qui souhaitent tous le voir rester aux côtés de Nabil Khelaf, Belmessaoud, Bensayeh, Mecrèche et autres Ayad et Merzoug qui constitueront l’ossature de l’équipe dans un proche avenir.

B. Ouari