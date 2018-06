Belaili et Hamroune signent pour 2 ans

Par DDK | Il ya 14 minutes | 8 lecture(s)

La JSK est passée à la vitesse supérieure dans le marché des transferts, en faisant signer dans la soirée d’avant-hier, l’arrière latéral droit du CRB, Amir Belaili, et l’attaquant émigré Rezki Hamroune.

Les négociations entre la direction kabyle et les joueurs en question n’ont pas pris beaucoup du temps, puisque le manager général, Karim Doudène, a réussi à les convaincre de venir au club. Pour Rezki Hamroune (23 ans), qui est déjà passé par l'académie de la FAF, le NAHD et la JSM Béjaïa, un terrain d’entente a été trouvé sur le plan financier et le joueur a signé lors du second round des négociations. Le joueur avait eu une première expérience professionnelle avec le FC Dijon en Ligue 2 française et a évolué la saison passée à l'AS Apollinaire en 5e division avec lequel il a joué 26 matchs et marqué 6 buts. Le natif de Bouzeguène a donc signé dans la soirée d’avant-hier, réalisant ainsi, dira-t-il, «un rêve, puisque j’étais un fervent supporter de la JSK». Pour Amir Belaili (27 ans), la direction kabyle a veillé à ce que la concrétisation se déroule dans la discrétion la plus totale. Karim Doudène a accéléré les négociations et il a réussi son coup en assurant les services des deux joueurs. Le premier, titulaire indiscutable sur le flanc droit de la défense du CRB, remplacera Saâdi Redouani qui a opté pour l’ESS il ya deux semaines en compagnie de Ferhani et Boultif. Pour le second, qui joue comme milieu offensif, il pourra être ce meneur de jeu tant recherché par la JSK. Les deux joueurs en question comptent tout faire pour marquer leur passage à la JSK. Leur objectif est de réussir une belle saison avec les Canaris et gagner des titres. Les responsables kabyles comptent beaucoup sur eux pour apporter un plus à l’équipe. Ce sont ainsi les septième et huitième recrues estivales, après les gardiens de but, Salhi et Benbot, le défenseur Souyed, les deux milieux de terrain, Benkhlifa et Slama, et l’attaquant Amaouche. La JSK fera encore signer deux à trois autres joueurs dans les prochaines journées avant de clore son opération recrutement. Deux Africains sont également attendus. Le président Mellal et ses collaborateurs font de leur mieux pour réussir de bons recrutements en perspective du prochain exercice.

Benaldjia prolongera à la reprise

Selon une source proche de la direction kabyle, l’attaquant Mehdi Benaldjia prolongera son contrat de 18 mois en faveur de la JSK, à la reprise des entraînements. Selon la même source, le joueur a prolongé en contrepartie d’une augmentation de son salaire. A signaler que le contrat de l’ex-pensionnaire de l’USMA et de la JSS prendra fin le mois de décembre prochain.

Belmokhtar opte pour le CSC

Par ailleurs, l’attaquant du DRB Tadjenanet, Mohamed Amine Belmokhtar ne portera pas le maillot de la JSK la saison prochaine. Le joueur avait pourtant donné son accord de principe dans la soirée de jeudi dernier avant de changer d’avis 48 heures plus tard. Son rêve était de jouer à la JSK, mais la pression qu’il a subie, notamment de la part de son président, Tahar Gouaiche, l’a obligé à accepter l’offre du manger du CSC, Tarek Arama, qui lui a fait un pont d’or pour qu’il rejoigne ce club. Tahar Gouaïche, qui avait promis aux dirigeants de la JSK de leur céder Belmokhtar en échange de deux joueurs, à savoir Oukaci et Renaï, n’a pas tenu sa parole puisque, malgré l’accord passé avec les responsables kabyles, il a exercé une pression terrible sur son attaquant pour qu’il opte pour le CSC. Même le wali de Mila a tout fait pour que les responsables du DRB Tadjenanet cèdent Belmokhtar au CSC.

M. L.