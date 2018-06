Aït Djoudi, nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 16 minutes | 4 lecture(s)

L’ancien entraineur du MO Béjaïa, Azzedine Ait Djoudi, a signé avant-hier soir un contrat de deux saisons avec le CR Belouizdad, et devient ainsi, officiellement, le nouveau coach des Rouge et Blanc. Libre de tout engagement avec le MOB, club qu’il a réussi à faire accéder avec brio en Ligue 1 Mobilis, Azzedine Ait Djoudi, qui a fait également un passage éclair à la JSK au début de la saison passée, va donc connaitre une nouvelle expérience dans le championnat national, après avoir exercé ces trois dernières saisons avec des clubs marocains, dont le dernier en date est l’Olympique Khouribga. Agé de 51 ans, Ait Djoudi fait partie des techniciens les plus en vue en Algérie. Il a entrainé une douzaine de clubs dont les plus connus, à l’instar de l’USMA, la JSK, l’ESS, la JSMB et l’USM Harrach et se retrouve donc à nouveau à la tête de la barre technique du CRB qu’il avait déjà coaché en 2006. En dépit la situation difficile dans laquelle se trouve le CRB sur le plan administratif et financier, Ait Djoudi a accepté le challenge du président Bouhafs. «Je sais que la mission sera difficile, mais je suis prêt à relever le défi. Cela fait partie du métier d’un entraîneur. Je ne dirais pas que je vais jouer les premiers rôles ou gagner des titres, mon objectif principal est de construire une équipe compétitive qui honore le club», dira Aït Djoudi qui aura la lourde tâche d’entrainer une formation ayant connu un exode massif de ses meilleurs joueurs, à l’image de Salhi et Bélaili, signataires à la JSK, et de Draoui et Lakroum qui ont opté pour l’ESS, alors que l’international Naamani est aussi annoncé partant dans les prochains jours.

A. C.