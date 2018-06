«J’ai réalisé un rêvé d’enfance»

Par DDK | Il ya 15 minutes | 4 lecture(s)

Joint par nos soins quelques minutes seulement après qu’il a paraphé son contrat, l’attaquant Rezki Hamroune n’a pas caché sa joie d’avoir rejoint le club le plus titré d’Algérie.

La Dépêche de Kabylie : Félicitations Rezki, quel est votre sentiment après votre signature à la JSK ?

Rezki Hamroune : Merci beaucoup. Je viens de signer mon contrat et je suis très heureux d’opter pour le club kabyle. C’est un rêve qui se réalise, car je supporte la JSK depuis ma tendre enfance. Je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance placée en moi par les responsables kabyles.

Vous avez signé pour combien de saisons ?

Deux. J’ai vite trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants et je me suis engagé pour deux saisons avec le club phare de Kabylie. Nous avons fait un effort, moi et les responsables kabyles, et avons vite trouvé un terrain d’entente sur le plan financier. Bien que je fusse sollicité par d’autres clubs à l’instar du MCA, j’ai signé en faveur de la JSK. Comme je vous l’ai dit, la JSK est mon club du cœur et je suis très heureux d’opter pour ce grand club, surtout dirigeants m’ont convaincu par leur projet sportif.

Quel sont les objectifs que vous prétendez à réaliser avec votre nouvelle équipe ?

Je veux des consécrations, car ce club est habitué à jouer les titres chaque saison. La JSK aura, inch’Allah une grande équipe qui aura son mot à dire la saison prochaine. Je ne vous cache que j’aspire aussi à évoluer en Europe. Je suis persuadé qu’il n’y a pas meilleur club que la JSK pour concrétiser ce rêve.

On croit savoir que vous êtes un polyvalent, vous confirmez?

Je joue milieu offensif et je peux évoluer dans les différents postes en attaque. En tout cas, je jouerai là où mon équipe aura besoin de moi, mon seul objectif étant d’aider la JSK, peu importe le poste où j’évoluerai !

Connaissez-vous des joueurs de la JSK ?

Je connais Amaouche Kacem, qui joue aussi en France et qui a beaucoup de qualités. Pour les autres, on apprendra à se connaître au début de la préparation..

Qu’avez-vous à dire aux supporters qui attendent beaucoup de vous ?

Je leur demande de soutenir et d’être derrière leur équipe pendant toute la saison. Je leur fait la promesse de tout faire pour réaliser les meilleurs résultats possibles en vue de leur procurer de la joie. Laissez-moi ajouter une chose...

Allez-y…

J’ai une pensée pour le défunt journalise Salem Hammoum, qui m’a beaucoup aidé dans ma carrière. Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis !

Entretien réalisé par Mustapha Larfi