Les meilleurs athlètes honorés

Par DDK | Il ya 38 minutes | 61 lecture(s)

La direction du CSA/US Timizart, pensionnaire de la division pré-honneur du championnat de wilaya Tizi-Ouzou, a organisé une cérémonie d fin de saison, samedi passé, au niveau de l’école primaire frères Tighedine à Souk El Had, en l’honneur des meilleurs athlètes du club. En effet, les joueurs qui se sont distingués dans les différentes catégories ont reçu des trophées de la part des dirigeants et des invités d’honneur. Une réception qui a été rehaussée par la présence d’un ancien gardien international de la JSK, en l’occurrence Omar Hamenad, qui a tenu à marquer cet évènement, en répondant favorablement à l’invitation de l’UST. D’ailleurs, il a été, lui aussi, honoré par les responsables du club, en présence des responsables locaux de la commune, qui ont tenu à lui remettre un diplôme d’honneur et de félicitations pour les services rendus au football national.

M. B.