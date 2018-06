«J’annoncerai son nom jeudi»

Par DDK | Il ya 38 minutes | 141 lecture(s)

En voyage à Dubai pour régler quelques affaires personnelles, le président Cherif Mellal a retrouvé la JSK hier.

Joint par nos soins, le président de la JSK nous a parlé, entre autres, du nouvel entraîneur qui drivera la JSK lors du prochain exercice, des joueurs recrutés, de ceux qui signeront dans les prochaines journées, ainsi que d’autres points qui concernent le club. D’emblée, le président Mellal a affirmé qu’il annoncera le nom du nouvel entraîneur, demain jeudi, et qu’il choisira entre deux coachs : «Pour la question de l’entraîneur, nous sommes sur deux pistes et on choisira une dans les prochaines heures. Les supporters sauront le nom du nouveau coach après-demain, jeudi», a déclaré Mellal. Devant notre insistance pour savoir si le nouvel entraîneur sera un local ou un étranger, le président Mellal a affirmé que l’un des coachs avec qui il est en négociations est un étranger : «En plus d’un coach local, nous sommes en négociations avec un coach étranger. On tentera de trouver un accord avec lui dans les toutes prochaines heures et si on n’y arrive pas, c’est le coach local qui prendra l’équipe», a précisé Mellal. Interrogé sur les joueurs qui signeront encore à la JSK, le chairman kabyle dira : «Il y a un Nigérian et un Burundais qui signeront après l’Aïd à la JSK. On a tout conclu avec eux et ils seront Canaris lors du prochain exercice».

«Un Burundais et un Nigérian signeront après l’Aïd»

Questionné sur les joueurs de notre championnat, Mellal a précisé que la JSK recrutera encore deux à trois éléments : «On plus des deux Africains, on recrutera encore deux à trois joueurs. On veut conclure avec les joueurs du PAC, El Mouden et Meziani et peut-être un autre joueur. On veut aussi donner la chance à un joueur du club», a ajouté Mellal. Concernant le cas de l’attaquant du PAC, Meziani qui a promis de signer à la JSK s’il ne joue pas à l’étranger, le président Mellal précisera : «Le père du joueur attend de rencontrer Zetchi pour les papiers du joueur. Il devait le voir hier soir. C’est la raison pour laquelle le joueur ne nous a pas encore rendu une réponse».

«Nous avons recruté de bons joueurs»

À propos des joueurs recrutés jusque-là par la JSK, Mellal estime que ce sont de bons éléments qui apporteront un plus à l’équipe : «Je pense que les joueurs qui ont signé sont des joueurs qui possèdent du talent et qui apporteront un plus à l’équipe au cours du prochain exercice. On fera tout pour finaliser avec les autres et inchallah on jouera les premiers rôles la saison prochaine», a-t-il souligné. Par ailleurs, Cherif Mellal a condamné l’acte dont a été victime le manager général Karim Doudane de la part d’un joueur libéré, en disant : «C’est un acte condamnable. On déposera plainte après les menaces qu’a reçues Doudane».

