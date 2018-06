JSK en bref

Par DDK | Il ya 38 minutes | 128 lecture(s)

Le Guinéen Thiam neuvième recrue

Le milieu de terrain de la Guinée Mohamed Thiam, 22 ans a signé hier en fin d’après-midi un contrat de deux saisons avec la JSK et devient ainsi la neuvième recrue des Jaune et Vert. Arrivé en fin d’après-midi, avant-hier lundi, à Tizi-Ouzou, l’ancien joueur du FC Kaloum dans le championnat de la Guinée a passé hier sa visite médicale comme prévue. Accompagné de son manager, Mohamed Merabet, le joueur a passé tous les tests prévus. Joint par téléphone, le manager du joueur nous dira : «Au moment où je vous parle, le joueur est sur le point de terminer sa visite médicale. On attend juste l’appel de Doudène pour aller le voir et signer le contrat». Peu avant 17 heures, le joueur a signé officiellement pour deux saisons avec la JSK.

Doudène a tout conclu avec Nadji

Le manager général de la JSK, Karim Doudène, a tout conclu avec l’attaquant de l’ES Sétif, Rachid Nadji, dans la soirée d’avant-hier. Les deux hommes se sont rencontrés et entendus sur tous les points. Sauf surprise de dernière minute, le joueur, qui avait également porté les couleurs de l’USMA il y a deux saisons, devait signer son contrat dans la soirée d’hier.

Le jeune Guemroud sur le départ

Sauf revirement de dernière minute, l’arrière-droit de la JSK Mohamed Guemroud ne sera pas Canari la saison prochain. Ayant eu une offre de 60 millions de la direction kabyle pour qu’il renouvelle son contrat, le joueur a jugé qu’il n’était pas estimé à sa juste valeur. Selon ses proches, il aurait souhaité que la direction lui propose plus, surtout que les nouvelles recrues ont signé pour des salaires beaucoup plus importants que ce qu’on lui a proposé. Avec le recrutement de l’arrière droit du CRB, Amir Belaili, le jeune Guemroud a donc opté pour un changement d’air, d’autant que plusieurs clubs, tels le MOB et le CABBA, le veulent.

La piste El Mouden toujours actualité

Le meneur de jeu du PAC, Abdallah El Mouden, est toujours l’une des priorités de la JSK en ce mercato estival. Le joueur est en contact permanant avec les responsables kabyles avec lesquels il a tout réglé, mais n’a toujours pas la lettre de libération de son club. «J’ai trouvé un terrain d’entente avec la JSK et on s’est entendus sur tous les points. Cependant, la JSK doit trouver un terrain d’entente avec la direction du PAC pour ma lettre de libération pour que je puisse rejoindre la JSK», a-t-il affirmé.

M. L.